Del Sur de Sáhara a Siria. Los nuestros, miniserie más vista de los últimos años, vuelve a Telecinco con una nueva misión y una nueva unidad de élite militar encargada de desempeñarla: la Brigada Paracaidista. Paula Echevarría y Rodolfo Sancho serán los protagonistas de Los nuestros 2, miniserie bélica que la cadena comenzará a grabar el próximo mes de mayo.

Recuperar una carga radioactiva de Cesio-137 en manos del Estado Islámico y devolver sana y salva a una civil española atrapada en Raqqa con información estratégica para impedir próximos atentados en Europa, será el doble cometido del grupo de la BRIPAC protagonista de esta ficción de tres capítulos dirigida por Joaquín Llamas (‘Sé quién eres’, ‘Hermanos’) e interpretada también por Aida Folch, Michelle Calvó, Stany Coppet, Elvira Mínguez, Carles Francino, Joel Bosqued, David Castillo, Gonzalo Kindelán, Mateo Conde y Daniel Ibáñez.

Chic charló con los actores durante la presentación de la serie, entre ellos con Joel Bosqued, que aseguró que el entrenamiento para la serie está siendo muy duro: "Venimos por la mañana y hacemos todo lo que hacen ellos. Desde disparar, a ensayar movimientos y posturas. Algo que parece sencillo, como meter y sacar una bala, requiere mucho ensayo para que parezca natural. Todos los personajes que interpretamos están basados en alguien real. De hecho nuestros motes son de gente real".

Hace meses que Joel Bosqued terminó con su relación sentimental con Blanca Suárez, a pesar de que ninguno de los dos lo haya confirmado. A pesar de ello, asegura que le ha pedido consejo teniendo en cuenta que ella formó parte de la anterior temporada: "Algún consejo me ha dado. Ella me dijo que lo pasó muy bien, sobre todo durante la preparación militar. Me dijo que me lo iba a pasar muy bien". Sobre cómo ha vivido los últimos meses en los que su vida ha estado en la prensa del corazón, Joel se muestra tranquilo: "He estado en la montaña. No suelo verme. Nadie me llamaba para decirme nada, ya me conocen". Aunque no confirma si sigue manteniendo contacto con ella: "No sé... sí. No sé que contestarte.".

También tuvo unas palabras para su compañera de reparto y estrella de la serie Paula Echevarría que asegura "que es un icono en España. Es muy buena compañera, aunque hemos coincidido poco de momento. Es muy simpática lo poco que la he tratado".