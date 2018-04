Mila Ximénez, a Terelu Campos: "Lo que has hecho con tu hija es una barbaridad"

Hace unos días, Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos, cumplió 18 años y su madre quiso regalarle una fiesta de cumpleaños en una conocida discoteca de Madrid. La gran afluencia de medios superó las expectativas y la tensión subió. Alejandra, agobiada, acabó por abandonar el photocall durante unos minutos, aunque luego regresó.

Tras ver las imágenes, Mila Ximénez no pudo disimular su enfado y dijo a su amiga Terelu Campos: "Esto no es una fiesta de cumpleaños ni un regalo a Alejandra. Esto es una barbaridad. Lo que hiciste ayer con Alejandra es una barbaridad. Porque a vosotras os gustan mucho los focos y los medios. Pero ¿tú crees que Alejandralo disfrutó anoche? Habéis hecho una fiesta para vosotras pero no para Alejandra. Si realmente tu hija quería tener una fiesta de cumpleaños lo podíais haber hecho de una manera mas privada en la misma discoteca".

Mila añadió que hoy por hoy no forma parte del círculo íntimo de la familia Campos, con lo que no creyó apropiado acudir a la fiesta y reprochó el tono de su compañera con la prensa: "Tienes un tono tan prepotente, tan clasista, te diriges a los medios como si les estuvieras regalando tu imagen a los medios y estos tuvieran que agacharse a recoger las migajas que tú les das. Eso a ti te puede perjudicar o beneficiar. La pena es que tienes una persona fuera que es con quien van a ir en contra para vengarse de ti. Yo te diría que cambiaras el tono".

"Si no es por ti, hazlo por Alejandra", aconsejó la colaboradora a su amiga mientras le reprochó su actitud con la prensa: "dejas a Letizia como una dama de las salesas, no me gusta lo que estás haciendo".

Por su parte, Carlota Corredera señaló que Alejandra regresó al photocall tras los nervios iniciales y que vio a la joven ya en el interior de la discoteca pasándoselo bien y disfrutando en compañía de sus amigos.