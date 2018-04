El incidente entre la Reina Letizia y doña Sofía durante la misa de Pascua en Palma es uno de los temas de conversación por excelencia, excepto para la diseñadora Agatha Ruiz de la Prada, que prefiere no decir nada. Su respuesta ha sido muy clara y contundente: "Soy amiga de los reyes y me reservo la opinión".

La que fuera esposa de Pedro J Ramírez asegura que el cariño de la gente le ayuda a superar su inesperado divorcio, del que cada vez está más repuesta: "Estoy cada día mejor, aunque tengo la teoría de que el segundo año es peor que el primero porque, cuando es reciente, la gente te mima mucho, pero conforme va pasando el tiempo, los mimos van desapareciendo". La diseñadora también tuvo unas palabras de agradecimiento hacia Federico Jiménez Losantos: "Una de las personas que más cariño me han demostrado", comentó con cariño.

Ruiz de la Prada asegura que no le importaría que apareciese un novio, aunque reconoce que cada vez es más exigente. "Ojala fuera pronto, aunque reconozco que cada día me estoy más pesadita y exigente".

Con respecto a sus hijos, según me dijo cuando le pregunté por ellos, están muy bien y no paran de trabajar: "Tristán acaba de llegar de Costa Rica y Cósima se ha ido a presentar un perfume a Buenos Aires. Ya son mayores, así que gracias a Dios no tengo nada que hablar con su padre", puntualizó contundentemente.

Agatha ha descubierto hace poco tiempo el flamenco y está fascinada. Por eso no ha dudado en asistir como invitada al desfile de moda flamenca organizada por Mario Niebla del Toro en el hotel Only You de Madrid. Una celebración inspirada en la Feria de Abril de Sevilla, en la que se pudieron ver los últimos diseños y degustar el tan famoso tapeo andaluz.