La desorbitada cantidad que María Lapiedra deberá pagar por abandonar 'Supervivientes'

Aunque su novio Gustavo González intentó convencerle de lo contrario, este domingo María Lapiedra decidió poner punto y final a su participación en Supervivientes 2018 de forma voluntaria. El jueves pasado, el público no la apoyó durante la nominación y fue la menos votada de la gala, pasando a vivir con Mayte Zaldívar y Melissa en el Mirador, la zona reservada para los expulsados del grupo. Una decepción que se sumó a la presión que sufre por estar separada de sus hijas.

"Te pido que pienses en ti, que seas responsable. No puedes hacer esto a la productora, es una putada para el programa", le rogó sin éxito Gustavo, que trataba de evitar que tomase una decisión precipitada. La catalana lo tenía claro, y ya había comunicado su abandono días antes a la organización, que le pidió que aguantara hasta la gala del domingo.

Este lunes, durante la emisión de Sálvame, el paparazzi explicó que se siente responsable del abandono de María: "Tengo la sensación de que es un fracaso también mío porque no supe dar con el toque para revertir esa decisión. Ella estaba bloqueada". Para María Patiño, la alusión a sus hijas le pareció una excusa. "Creo que lo tenía bastante claro, creo que es consciente de que no está dando juego, de que lo puede dar más fuera, que le es más rentable estar fuera, y que no ha sido sincera".

Gustavo González también habló sobre la multa económica que tendrá que pagar por su abandono. Y es que, según Kiko Hernández, la actriz catalana deberá abonar 60.000 euros en concepto de penalización, además de perder el caché que había acordado por su participación. Un tema que la propia Sandra Barneda le recordó durante el debate del domingo cuando esta comunicó su abandono. "No hay dinero que valga cuando se trata de mis hijas", contestó María.