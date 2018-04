Duro encontronazo de Jesé y Aurah Ruiz en el hospital donde está ingresado su hijo

Los desagradables desencuentros entre Aurah Ruiz y Jesé por su hijo continúan sucediéndose. Debido a la enfermedad que sufre Nayan desde que nació, durante estos días se encuentra ingresado en el madrileño Hospital de La Paz. El pasado 1 de marzo, el pequeño de ocho meses, fue sometido a una operación que terminó con un cruce de acusaciones y reproches por parte de sus padres.

El último encontronazo ocurrió en el mismo hospital donde su hijo había sido operado. El sábado pasado el futbolista acudió a visitar al pequeño junto a unos amigos. Según declaró él mismo en las redes sociales, solo le dejaron estar "cinco minutos" junto a su hijo. "No es que yo no quiera estar con mi hijo, es que me ponen mil impedimentos para ello", confesó.

Como es habitual, Aurah no tardó en contestarle también a través a de su perfil de Instagram. "Los vídeos que voy a grabar ahora mismo son por la publicación de Jesé. Ha aparecido con un amigo y un matón, éste contratado. En ese momento, mi hijo tenía una hipoglucemia y acababa de vomitar. Mi padre terminaba de llegar junto a su pareja y estábamos atendiendo a mi hijo junto a la enfermera", comenzó argumentando.

"Jesé quería que saliéramos de la habitación para entrar él con esas personas a las que no conozco de nada y que no tienen por qué entrar en esa habitación. Salen de la habitación y voy yo a hablar con Jesé y le digo que puede entrar él, pero estas personas que no conozco, no", y terminó diciendo que su hijo no es "un mono de feria" y que esa fue el principal motivo por el que le echó.