Primera reacción de Toño Sanchís tras perder su juicio con Belén Esteban

Esta semana conocíamos la noticia de la victoria de Belén Esteban en el juicio contra su exrepresentante Toño Sanchís, quien tendrá que pagar 600.000 euros a la colaboradora de Sálvame.

Tras conocerse la sentencia definitiva de la demanda interpuesta por Belén Esteban a Toño Sanchís, la reacción del representante era muy esperada, ya que hasta la fecha continuaba manteniendo su versión y afirmando que haría todo lo posible para demostrar su inocencia.

Toño Sanchís tardó apenas unas horas en ofrecer sus primeras declaraciones al respecto al programa radiofónico de Mediaset, Morning Glory, donde aseguró: "Ahora voy a estudiar la respuesta que vamos a hacer al recurso". Toño dice que no va a tirar la toalla hasta demostrar su inocencia: "Ahora tengo que estudiar qué posibilidades se me abren y cuáles se me cierran".

Para Toño Sanchís la pérdida de la batalla judicial que desde hace más de dos años mantenía con la que fuera su cliente y amiga, Belén Esteban, supone un importante gasto económico ya que deberá abonar 600.000 euros en los que están incluidos los 388.868,14 euros que le debe, las costas y los intereses de demora.

Según contó Gema López en Sálvame, ahora se abre un período de veinte días para hacer un recurso extraordinario, pero que se intuye infructífero: "Belén solo ha podido demostrar un millón de euros de todo lo que se habría apropiado ilegalmente Toño, pues muchos de los contratos se habían firmado con empresas que han quebrado. Muchos documentos se han perdido y cabría la posibilidad que el dinero estafado podría haber sido del doble de lo demostrado".