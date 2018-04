Ana Obregón y Lequio, preocupados por el estado de salud de su hijo

Ya en tu kiosko nuestro número con dos super exclusivas: Ana Obregón y Lequio, preocupados por su hijo Álex y Jorge Javier vende su casa tras su ruptura con Paco. Toda la info, como siempre, en nuestra bio

A post shared by Revista Diez Minutos (@revistadiezminutos) on Apr 11, 2018 at 12:32am PDT