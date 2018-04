La expectación estaba servida, y el motivo era que a la actriz Paula Echevarría había sido vista de la mano, hacia dos días, de su nuevo amor, el futbolista Miguel Torres. Era que era el primer encuentro de Paula con la prensa por haber sido nombrada embajadora de la nueva línea de baño y lencería de la firma Etam. Según comentó, ya tiene una buena colección de bikinis y bañadores para este verano. "Son bien bonitos, y estoy deseando lucir palmito y disfrutar de la época estival, que como todos los años pasaré en Cádiz y en Asturias, aunque los días lluviosos me matan".

A lo largo de la comparecencia ante los medios, Paula explicó cómo estaba viviendo el aluvión mediático, motivado por su divorcio con David Bustamante y su relación con Miguel Torres. "Lo estoy llevando mal, hay días que me cuesta asumirlo más que otros, pero hasta cierto punto lo entiendo. Pero también creo que se debería pisar ya el freno", declaró.

Al preguntarle cómo lo llevaba Miguel, Paula dijo que esa respuesta no le correspondía a ella decirlo, y que eso era mejor que lo contestara él. "La vida lleva sus partes y sus ciclos, es mucho mejor esperar un tiempo y no precipitarse. Todo lo contrario, tenemos que ser prudentes".

Cuando se le preguntó si esperaba haber rehecho su vida tan pronto, su respuesta fue concisa. "Hay que vivir el día a día, no pienso nada más, y disfruto de lo que la vida me va poniendo. Lo valoro como se merece".

Respecto a la entrevista que concedió Bustamante a la revista Hola, quiso dejar muy claro que ella no había cobrado nada. "Sinceramente, David no es tan tonto como para dar la cara y que los dos nos lleváramos el dinero. Ya somos mayores como para saber lo que tenemos que hacer. Además, no me sorprendió porque David ya me había comentado que iba a conceder esa exclusiva. Nuestra relación sigue siendo muy buena, de hecho, sigo viviendo en la misma casa hasta que me entreguen la nueva".

Antes de finalizar, cuando le preguntamos si estaba enamorada, con una gran sonrisa respondió….."Estoy muy contenta y muy feliz".