Lolita abronca a la prensa por el embarazo de su hija: "Ahora os acordáis de mí"

El todavía muy reciente embarazo de Elena Furiase es una buena noticia, pero parece que solo de puertas para dentro. Desde que se filtrara que la hija de Lolita Flores va a ser madre, la futura abuela no se lo pone fácil a la prensa, incluso sin que los periodistas le pregunten por ello. Madre e hija se incorporaron el pasado lunes a la serie de TVE Centro Médico, donde interpretarán a la enfermera Manuela González y la doctora Eva Soria, respectivamente.

Antes de comenzar el encuentro con la prensa de este miércoles, Lolita ya se mostró muy molesta con los fotógrafos y avisó de que el posado junto a su hija no se produciría. Durante la presentación de su personaje, confesó que está muy orgullosa de incorporarse a la docuficción de la televisión pública. "No pensaba que me metería aquí. Estoy haciendo teatro (Prefiero que seamos amigos) y gracias a Dios ahora tengo un momento de vacas gordas. Nadie se acordó de mí cuando estaban flacas y ahora todo el mundo me da la palmadita en el hombro diciendo 'estás en todas partes', y ojalá siga así mientras el público y las televisiones me quieran".

Fue entonces cuando, ante la presencia de los numerosos periodistas allí congregados, lanzó mensaje nada amistoso. "Programas como éste tienen muchísimo más mérito que el que yo vaya a ser abuela o mi hija esté embarazada", dijo a pesar de que el tema ni siquiera se había mencionado. Sí es cierto que la "casualidad" de que ambas formen parte del mismo reparto en el mismo periodo de tiempo y el embarazo de Elena puede despertar la curiosidad de medios y lectores, algo que Lolita podía intuir dada su larga trayectoria como artista. "Muchos programas de prime time deberían aprender de cómo se hace este programa, habría que darle realmente la valoración que tiene y no solamente por llamarnos Flores y Furiase", continuó.

Elena Furiase será la doctora Eva Soria

Elena trató de rabajar el tono durante su turno y ella misma aseguró que se encuentra feliz a pesar de que la filtración de su embarazo no le sentara nada bien en su momento. "Siento si nos hemos puesto nerviosas. Es una situación delicada que se trató de forma poco correcta, pero ya ha pasado todo y todo está bien". Sobre si su embarazo afectará al rodaje de la serie, la actriz confirmó que se tratará "de forma natural, sobre la marcha".

Aunque sí tendrán tramas juntas, no será habitual verlas en el mismo plano, solo en encuentros en los pasillos de la Clínica Nuevo Parque de Madrid, donde se rueda el programa. Las dos están muy contentas por esta nueva oportunidad de trabajar juntas, aunque Lolita Flores dejó claro que se trata de una "casualidad". "Se puede pensar que a mí me ha contratado alguien y yo he tirado de ella. La verdad fue que a mí me llamó José Velasco (productor) y a Elena la llamó el director de casting de esta serie", explicó, ya que buscaban un personaje joven.

Dos mujeres de armas tomar

El estreno de Lolita Flores y Elena Furiase en Centro Médico tendrá lugar el próximo martes. Lolita es Manuela, la enfermera valiente y optimista, curtida en mil batallas cuya personalidad provoca bastantes roces. La actriz explicó que interpreta el papel de una mujer gitana, algo que le llenó de orgullo. "Puedo hacer un poco de reivindicación y deshacerme de los prejuicios que hay sobre mi raza. Parece que los gitanos solo sabemos cantar y bailar y hay muchos que tiene la capacidad de estudiar y sacar una familia adelante sin delinquir", aseguró. "Es una mujer enérgica, clara, llama a las cosas por su nombre, no se queda con nada dentro, sino que dice todo lo que piensa", dijo, seguramente muy identificada con su papel.

En cuanto a Elena, hará el papel de Eva Soria, una doctora residente que se encuentra haciendo el MIR y es muy exigente consigo misma. "A Eva le gusta mucho su trabajo y esa obsesión a veces le hace comportarse de una manera poco correcta con sus compañeros con ciertas salidas de tono". Casada y sin hijos, Eva tendrá que superar el estrés del día a día en el hospital, aunque está acostumbrada a lidiar con las escenas que se dan en todos los hospitales.

Centro Médico ha alcanzado los 900 episodios en TVE recreando cada tarde casos clínicos reales con la medicina como papel protagonista. Flores y Furiase se enfrentan a algo nuevo para ellas, una serie sin guión marcado donde tienen que improvisar. "Aquí te dan unas pautas, tienes que hablar sobre un caso de medicina real pero alrededor de estas enfermedades o patologías están sus vidas personales de los protagonistas", aseguró Lolita. "Es una serie en la que se improvisa muchísimo hasta que el director te diga que lo hagas de una manera. Viene una a pasárselo bien, se hace de otra manera".