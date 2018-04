Letizia y Sofía, la coreografía de su reconciliación pública

De nuevo leemos en la portada de ¡Hola! un titular lapidario que resume para esta revista lo que ha ocurrido en la última semana en la Familia Real: "La reina Letizia se enfrenta a su peor crisis". No olvidemos que hace siete días esta misma revista llevaba a portada a la princesa Leonor con motivo de su incipiente adolescencia y desvelaba que la niña ya se maquilla para acudir a actos oficiales.

"Tiempos de reflexión en la Familia Real", continúa el texto, que en páginas interiores hace referencia a la "historia de un desencuentro", a pesar de que la fotografía usada en la portada es la imagen del momento en el que la reina Letizia rinde forzada pleitesía a Sofía abriéndole la puerta del coche con la mirada baja, como suelen hacer sus escoltas.

¡Hola! trata de responder a varias preguntas sobre qué pudo pasar en esta "crisis de reinas que ha dejado expuesta a la monarquía". La revista asegura que no hubo un error de protocolo, como se ha contado en otros medios, destaca que la anécdota ha puesto en entredicho el comportamiento de Leonor ("una niña entre dos reinados") y habla del "momento impactante" que tuvo que vivir Felipe, que en seis segundos zanja el problema. "No hay duda de la lealtad al rey", leemos.

La revista también niega que se celebrase un almuerzo posterior al momentazo, asegura que "las reinas tampoco se llevan tan mal como parece" y afirma que según el entorno de Letizia, "fueron momentos difíciles, con muchas conversaciones, pocas horas de sueño y mucha reflexión".

¡Hola! también aporta la solución: Letizia "tendrá que añadir a su agenda lo que muchos españoles quieren de su reina: más cercanía y más hacer familia. La opinión ha transmitido que algo falla y que espera cambios". "La reina ha sentido la soledad", leemos en ¡Hola!, y nos viene a la cabeza el título del libro de Pilar Eyre. Bienvenida al club, parece decir la revista.

Los "expertos" opinan

Precisamente es Pilar Eyre la que, junto a Mariángeles Alcázar, analiza desde las páginas de Lecturas lo ocurrido tras la misa de Palma. Dice la revista que son "las periodistas que más las conocen". Demasiado pretencioso, teniendo en cuenta que las amigas de Letizia (lo que a Paula Echevarría serían sus "pencas"), se dedican al periodismo.

Alcázar destaca aspectos ya de sobra contados, como que Letizia es muy protectora o que trabaja en turno de funcionaria del Estado. Eyre novela detalles privados de Sofía, como que cuelga toda su ropa –la interior también– en perchas en su vestidor, y que cuando ve una arruga tira la prenda al suelo para que la doncella la planche. Pero se decanta por la griega frente a la española, explicando desplantes antiguos que tienen como origen la negativa de Letizia a que Sofía visitase a sus nietas, cuando ella les compraba cofres de jabones.

Y Jorge Javier Vázquez se sale del guión en su sábana semanal: no ha visto el vídeo ni lo va a hacer, pero "pase lo que pase, siempre estaré del lado de Letizia…Me gusta, no lo puedo remediar". El presentador tira de ironía para describir el legado de Sofía: "La profesional cuya sabiduría monárquica transmitió a sus hijas, y estas no la defraudaron escogiendo unos maridos sumamente prestigiosos para la institución".

Belén Esteban, exclusiva tras la victoria

Belén Esteban posa desafiante desde la portada de Semana, revista a la que ha concedido su primera entrevista tras la victoria en los tribunales sobre Toño Sanchís. Y avisa, porque esto no ha terminado: piensa abrir un nuevo procedimiento penal para que su exrepresentante y su mujer paguen. Acusa a Lorena de ser cómplice.

La Esteban se confiesa feliz porque se ha demostrado "que no ha mentido nunca", y recuerda lo mal que lo ha pasado. Días enteros llorando para irse después a televisión. Se ha gastado más de cien mil euros en abogados, que ya ha pagado, y denuncia el escarnio al que la ha sometido la familia de Toño.

Y por supuesto, muchos eufemismos para referirse a la época en la que Belén, supuestamente, era adicta a diversas sustancias. Es decir, nada nuevo, salvo que ahora saborea la victoria.

Ana Obregón y Lequio, preocupados por su hijo

Exclusiva de Diez Minutos que pone sombra al día y que tiene como protagonistas a Ana Obregón, Alejandro Lequio, y de forma involuntaria, a su hijo Álex.

Vemos en la revista imágenes de los tres entrando en un hospital en Nueva York, y aunque no se revela la enfermedad, las fotos hablan por sí solas debido a la especialidad médica del centro. Se trata del Memorial Sloan Kettering Cancer Center.

Durante su estancia, que podría alargarse todo el mes, Álex, que hoy es un trabajador que se muestra amable con los medios pese a no querer saber nada de ellos, cuenta con la compañía de su novia desde hace un par de años.

Pilar Rubio se come a besos a su pequeño Alejandro

"Pilar Rubio casi ha recuperado su figura dos semanas después de dar a luz a su tercer hijo", asegura la revista ¡Hola! en un reportaje en el que vemos a la presentadora con (todavía) más curvas de lo habitual. No ha caído la revista en que que muchas de sus lectoras firmarían por tener ese cuerpazo postparto aunque no hubieran ni olido la maternidad.

La esposa de Sergio Ramos sigue ofreciendo imágenes cariñosas junto a sus vástagos. La semana pasada la veíamos amamantar al último, y esta la vemos deshacerse en mimos con la criatura mientras sus otros dos hijos se divierten en el parque.

Alejandra Rubio será modelo, según Mariñas

Por fin alguien habla claro sobre el futuro de Alejandra Rubio Campos, que desde su despixelización hace un par de semanas se ha convertido en personaje habitual de la Crónica Rosa.

Escribe Jesús Mariñas en Diez Minutos que Terelu, la madre de la joven, estaría más porque la niña siguiese su carrera televisiva y la de su abuela que por la moda, pero que su "fachón" le augura pasarelas. Además, añade Mariñas, "sería muy difícil igualar a la madre o a la abuela, no merece la pena ser una más".

Ro, apoyo incondicional de la enemiga de su padre

Lecturas y Semana publican varias imágenes de Rocío Flores con su novio, un joven llamado Manuel que está muy pendiente de ella y que, según las publicaciones, es su mejor apoyo en estos momentos tan difíciles para su padre, Antonio David.

Destaca Lecturas además que Ro se ha convertido en una firme defensora de Raquel Mosquera, la viuda de su abuelo, Pedro Carrasco.

Cóctel de noticias

Eva González y Cayetano Rivera, susto de padres primerizos. La modelo y el torero acudieron a urgencias con su bebé de apenas un mes porque tenía fiebre. Vemos en ¡Hola! el rostro preocupado de la presentadora a la llegada a la clínica.

Jorge Javier pone a la venta su casa: según Diez Minutos, ha puesto la residencia que compró en 2010 y compartió con su exnovio, y que ocupa una parcela de más de 2.400 metros cuadrados. Le costó algo más de dos millones y medio de euros.