Rectificación sobre la noticia de Álvaro Muñoz Escassi

En relación con la noticia aparecida el pasado día 4 de abril en esta misma sección bajo el título "Álvaro Muñoz Escassi se enfrenta a dos años y medio de prisión", firmado por un periodista de este diario, la Dirección se retracta públicamente de los hechos relatados por no ser en absoluto ciertos y por no haberse confrontado debidamente con otras fuentes solventes. En particular, la presente rectificación afecta a los siguientes extremos:

1. "El jinete se vio envuelto en una violenta pelea que terminó con una persona ingresada en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla".

2. "El pasado 2 de abril, Escassi tenía una cita en los juzgados de lo penal de Sevilla pero no se presentó, por lo que el juez lo ha declarado en rebeldía".