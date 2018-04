José Mota regresa a La 1 desvelando aquello con lo que nunca bromearía

El humorista José Mota regresó la semana pasada a La 1 con José Mota presenta, un espacio lleno de humor que incorpora nuevos personajes en divertidas parodias que ahondan en la realidad de la calle, versiones cinematográficas, musicales y llenas de actualidad.

Jacintus40, el cuñado histórico, Tony Folledo, el negociador español, la policía del spoiler o el hombre de la RAE son algunos de los nuevos personajes que conoceremos cada semana.

Chic: ¿Qué vamos a encontrar en las nuevas entregas de José Mota presenta?

José Mota: Cuando planteamos hacer esta nueva entrega estuvimos seriamente tentados en hacer los programas temáticos basados en los pecados capitales, pero vimos que nos ataba en exceso a la hora de contar otras cosas. Se abordan temas como la angustia, el miedo, la envidia y hay al menos tres o cuatro sketches que aluden a este tipo de cosas. Todos los personajes que hay son nuevos, no hay ninguno de otros años. Me refiero a personajes propios. Soy una persona que necesito sentir cada cierto tiempo aire fresco.

C: Dices que actualmente el humor es más necesario que nunca, ¿por qué no tiene apenas espacio en la televisión nacional?

J: Es cierto que en cuanto a formato humorístico en general, no hay nada a nivel nacional. No corren los mejores tiempos televisivos para los formatos de humor en este momento. ¿La razón? No lo sé, son tendencias. Por otro lado, digo que el humor es una herramienta más necesaria que nunca porque es lo único que nos queda ante tanto alboroto y revuelo político y social.

C: Utilizas el humor para decir cosas que de otra manera no te atreverías, pero ¿hay algún tema con el que no harías broma?

J: Vaya por delante que a mí no me gustan los prohibidos. Ese límite se lo debe de establecer uno mismo. En mi caso, claro que tengo límites pero establecidos por mí mismo. No me gusta hacer humor donde haya mucho dolor. Pero esa es una decisión que yo tomo. Me gusta sentir que cada vez que alguien crea un chiste, aunque la primera capa parezca maliciosa, después sienta que el mundo es un grano de arena mejor. Porque el humor, como dice Luis Piedrahita, "el humor debe ser un arma de construcción masiva". Y es como yo lo entiendo.

C: Con Jacintus40 unes dos mundos aparentemente antagónicos: el alma rural y las nuevas tecnologías.

J: Jacintus es el influencer rural. Efectivamente, juntar estos dos mundos me provoca y facilita muchísimas herramientas de humor. Un señor en un pueblo pequeñito y que se hace un influencer. Se crea su micro mundo, que en el fondo es grande. Pero esos dos mundos enfrentados de la tecnología con el mundo rural a mi me parece muy interesante para jugar con él.

C: ¿Se ha convertido la necesidad de información en una enfermedad?

J: Debería haber granjas en Segovia para desintoxicarnos del móvil. Ahora, vas a cenar a un restaurante y ves a parejas sentadas, cada uno mirando su móvil. No hay nada más adictivo que la información y la gente tiene ansia por saber, por querer controlar ¡Es el ansia viva! Y a cambio, se pierde lo mejor: lo que está viviendo, el aquí y el ahora. La tecnología me da miedo, porque te aísla. Es una droga que afecta a todo el mundo. Vas a cenar fuera y dices... ¡estamos enfermos! Sin embargo, la gente se necesita la una a la otra. No somos seres individuales, sino sociales.

C: El hombre de RAE, ¿es la evolución intelectual de el hombre de la vara?

J: Es un tío de la vara del lenguaje. Se están perdiendo muchas palabras debido a la modernidad, a las redes sociales, a Internet y de alguna manera están imponiendo una nueva manera de comunicar. Este personaje nace a raíz de esto, para que el lenguaje no se termine de perder. No lleva vara, pero lleva diccionario y llama la atención a quien habla mal.

C: Avanzabas que en las nuevas entregas la política va a estar muy presente. ¿Veremos algo sobre el desafío separatista en Cataluña?

J: En fin de año ya hablamos un poquito sobre este tema. Mi opinión en ese sentido ya la he dado. Quiero pensar que juntos llegamos a sitios más lejos. Hemos compartido tantas cosas juntos que me da pena pensar que pudiera no ser así. He disfrutado muchísimo en Cataluña, mi primera actuación la hice en Sants y mis comienzos artísticos fueron en Zaragoza y en Barcelona. Tengo un especial cariño y lo voy a seguir teniendo. Pero mi deseo es que vayamos de la mano, que caminemos juntos porque hemos construido un camino muy hermoso.