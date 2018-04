Carlos Lozano envía un comunicado a 'Sálvame' que deja en shock a los colaboradores

Carlos Lozano no ha aguantado la presión y esta semana ha decidido poner punto y final a su participación en Sálvame como defensor del pueblo. Las últimas intervenciones de Míriam Saavedra, que anunció su ruptura con el presentador en directo y aireó los problemas que habían tenido durante su relación, se sumaron a los problemas que continúa teniendo con la madre de su hija, Mónica Hoyos.Ambas se han declarado la guerra y los habituales ataques entre ellas han terminado por acabar con la paciencia de Carlos Lozano, que esta semana les rogó que cesaran su enfrentamiento.

Este viernes, el defensor del pueblo envió un comunicado a la organización de Sálvame en directo en el que exponía que la guerra entre sus ex, ha sido el detonando para decidir dejar el programa, dejando sorprendidos a sus compañeros. El presentador se siente en medio de una guerra que, aseguró, ha intentado parar: "Tengo una familia a la que siempre he respetado y así seguirá siendo (...) Me separo por vergüenza de que una personita tengo que ver todo esto. (...) Pensad lo que queráis, comentad lo que queráis, pero con cabeza". Además de mandar un mensaje individual para cada uno de sus compañeros.

El director de Sálvame David Valdeperas explicó también la conversación que mantuvo con el colaborador: "Estaba preocupado, indignado con toda esta amalgama de voces que tiene a su alrededor. Sobre todo de dos mujeres que le rodean y por las cosas que se están diciendo de él. Nos abandona, dice que no puede venir a este plató".

Su compañera Mila Ximénez, con la que Carlos Lozano nunca tuvo buena relación, reconoció que se siente triste por esta decisión. "Empezamos mal, pero luego teníamos una relación cordial. Miriam me ha decepcionado".