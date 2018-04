Vicky Martín-Berrocal es una persona que siempre tiene que estar activa. Lo mismo presenta un programa de televisión, ha hecho sus pinitos como actriz, diseña y tiene su propia línea de ropa, a parte de sus complementos de papelería. Ahora se atreve con lanzar su línea de perfumes, con su sello más íntimo, sensualidad, frescura, personalidad, atrevimiento y valentía entre otros, unos caracteres con la según la propia Vicky la definen y se reconoce plenamente.

La sevillana, cuando habla de su hija de Alba, se le ilumina la cara. "Es una niña buenísima, estupenda estudiante, le gusta coquetear con la moda, pero de ahí a diseñar, ya son palabras mayores. Quiere formarse en estudios de comunicación, es muy responsable, y constante, tiene las ideas muy claras. Adora a su padre, Manuel Díaz El Cordobés, con el que mantiene una perfecta relación, Manuel vive en el campo, pero va mucho a Sevilla y a Madrid y quedan con asiduidad. Ha cumplido 25 años de su alternativa precisamente hoy, es un hombre excepcional con el que me casé hace 21 años, le amé y le admiré y hoy somos grandes amigos", así lo definió orgullosa de ello.

Al preguntarle que le parecía la muñeca Barbie que habían lanzado al mercado con su físico, comentó que para ella era todo un orgullo."Se vende a nivel mundial y yo soy una mujer normal y que me elijan como ejemplo de fémina luchadora, para crear una muñeca es todo un orgullo. Tengo mis cosas, pero me considero una ciudadana del pueblo, de la gente. Esa muñeca es tan inquieta como yo, se renueva constantemente".

Vicky, no tiene a ningún Ken en su vida. "Conozco gente, no paro, pero de verdad, no me siento enamorada, hace tiempo que no tengo pareja, si mal no recuerdo unos 5 o 6 años. Me gustaría encontrar el amor, y te puedo decir que con Domingo Zapata, lo único que nos une es una buena amistad, fuimos novios, 3 meses y medio, y eso derivó a una buena amistad. Siempre procuro que ese hecho ocurra, no me gusta terminar mal, unas veces me han dejado y otras la decisión ha sido mía. L infidelidad, se puede perdonar, la deslealtad no. Jamás he sido infiel a mi pareja. Cuando amo, me entrego de lleno".

Al preguntarle por la esposa de su ex marido, Virginia Troconis, así la definió. "Es una gran mujer, nos entendemos estupendamente, y es como una hermana para Alba".

El hijo mayor de la Infanta doña Elena, Froilán, es amigo de Alba, porque coinciden en la misma clase. "Mi hija se lleva muy bien con él hacen trabajos en el mismo grupo, me dice que es muy buen niño, y que tiene un gran corazón. Alba de momento no tiene novio, es muy chapada a la antigua, muy conservador a y tradicional, y si se tiene que equivocar, pues que se equivoque, igual me sucedió a mí a su edad. Lo que me importa como madre, es que sea feliz. De vez en cuando se le pasa por la cabeza la idea de tener otro hijo, "Tengo 45 años, pero si apareciese el hombre adecuado me lo pensaría ".

Según contó, se mueve igual de bien en el mundo femenino que el masculino, por eso dice sentirse mitad hombre y mitad mujer. "He vivido de lleno en el mundo taurino, un universo masculino en el que tiene su sitio la mujer. No he sentido machismo ahí dentro. También practico boxeo y no me siento discriminada en absoluto. He adelgazado 23 kilos y estoy mucho mejor, hago mucho deporte y me cuido la alimentación, llevo una vida muy sana. No temo a las arrugas, ni me molestan", así lo contó mientras nos tomábamos un vino.