Detienen a José María Gil Silgado tras un fuerte altercado con su hija en la Feria

A tan solo unas horas del juicio que enfrentará a María Jesús Ruiz con José María Gil Silgado, el empresario fue detenido en la Feria de Abril de Sevilla tras un altercado con su hija Anabel Gil según contó Kiko Hernández en Sálvame en la tarde del lunes. El empresario, sobre el que pesa una orden de detención, está viviendo uno de los momentos más tensos de su vida, y es que a la citación judicial del próximo martes por un supuesto delito de violencia de género habría que sumar una posible entrada en prisión si no paga 25.000 euros por un delito de alzamiento de bienes.

Gil Silgado, titular junto a su hija de una caseta en Sevilla que heredó de su padre, acudió a la Feria a pesar de la gran deuda de 90.000 euros que guarda con el catering. Allí se encontraba Anabel, quien avisó de que su padre era persona 'non grata' en el establecimiento, aunque le dejó entrar a pesar de que no podía consumir nada por el dinero que debe. El empresario pidió comida y fue cuando empezó el altercado con su hija Anabel. "No le he impedido la entrada porque es titular, pero al pedir no le iban a atender y se ha puesto violento con el catering", explicó. En las imágenes que emitió el programa, se vio como Gil Silgado casi llega a las manos con el personal de la caseta. Según Kike Calleja, también tiene una deuda con una persona de seguridad al que debe 3.700 euros.

El momento de la detención

Al lugar acudieron diez policías y al ver que está reclamado por la Justicia, se lo llevaron detenido. Ya por la tarde fue puesto en libertad y tiene un plazo de 30 días para recurrir, aunque si no paga los 25.000 euros, podría entrar en la cárcel. El pasado domingo, José María entró en directo en Socialité para hablar de su situación judicial y aseguró que no tiene miedo. El martes tendrá más lío en los juzgados, ya que tiene que acudir para encontrarse con su expareja María Jesús Ruiz, que vuela desde Honduras como concursante de Supervivientes.