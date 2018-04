Laura Escanes confiesa que fue violada

La youtuber Laura Escanes saltó a la fama por su matrimonio con el mediático publicista Risto Mejide. Y ahora la joven de 22 años acaba de publicar su primer libro, Piel de Letra, donde confiesa oscuros episodios de su vida antes de ser famosa. Laura, dice en su libro, fue abandonada por su padre y sufrió maltrato a manos de una expareja. Pero también una violación.

"Todo era perfecto, de verdad que lo era. Hasta que me gritó. Me insultó. Y ya dejó de ser normal. Eso no era normal. Me dejó en la puerta de casa, con la bolsa en la acera, sin poder entrar. Me amenazó con grabaciones y fotografías. Me amenazó con quitarme todo lo que más quería y con dejarme sin amigas. Me empujó contra la pared y me dolió. Me hizo daño. Me pegó", escribe Escanes en el libro.

En otro pasaje, Escanes describe lo que a todas luces parece una violación. "Fue en el momento que rompiste mi ropa cuando te veía desde el infierno. Y hasta me veía a mí misma gritando (que no de placer) desde lo más alto del techo. Qué asco. Cuántas veces te habrán dicho que hay gritos que piden socorro y no sexo. ¿Hace falta decir que las minifaldas no piden a gritos ser bajadas? No sé dónde estarás ahora, pero sí que sé que eso lo llevarás clavado en tu mente para siempre. Yo no soy culpable, yo no me dejé. Yo confiaba en ti, y tú te aprovechaste de mí. De mi inestabilidad y de mi alma rota. De mi sangre en alcohol. De mis lágrimas".

Afortunadamente, toda esta etapa ha pasado y Escanes presume de matrimonio con Mejide, de 45 años.