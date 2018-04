Lo que María Lapiedra callaba sobre su abandono en 'Supervivientes'

En ¡QMD!, María Lapiedra y las verdaderas razones de su repentino abandono de Supervivientes. Y es que la exactriz porno se guardó algunas cosas sobre su adiós al concurso, por el que será severamente multada por la organización. María no mintió sobre la mala pasada que le jugó su propia mente, por la ausencia de sus hijos y por las duras condiciones de vida en la isla de Honduras. Pero hay algo más: el entorno de María asegura que ya entró muy agobiada debido a que las niñas quedaron al cuidado de su ex, Mark Hamilton, y ella no estaba nada cómoda con la situación. Detrás de todo el mediático triángulo amoroso de ella con Gustavo González y su marido, a quien al fin y al cabo engañó con el paparazzi y colaborador de Sálvame, una herida todavía reciente que pesaba sobre la pareja.

También ha pesado en la edición el caché de María, uno de los más bajos de la edición: la actriz firmó el contrato el año pasado, cuando todavía no había explotado el citado culebrón sexual con Gustavo, y los números son bastante más pequeños de lo que se podría esperar. Ahora, la multa de 60.000 euros y las amenazas de la productora de dejar "congelada" a María durante un tiempo, debido al bluff de Supervivientes, amenazan su futuro en el famoseo.

Supimos que habría lío con lo de la boda de Chabelita y Alberto Isla desde el principio. Y, en efecto, Pronto amanece este lunes con la revelación de que Isabel Pantoja se opone al enlace. La revista desglosa las razones de su mala relación con su yerno, a quien ni siquiera permite entrar en Cantora, que se basan en todas las declaraciones ofensivas que éste hizo contra los Pantoja en los platós de Telecinco. No ayudan los constantes altibajos de la relación de Isa con su madre, que al fin y al cabo quedó embarazada a los 17 a manos del propio Alberto Isla, un momento difícil de encajar para la tonadillera. La sospecha de que éste pueda o quiera sacar rentabilidad económica a los asuntos de Cantora es una sombra demasiado alargada para Isabel. Y a ello cabe añadir la (buena) relación de éstos con Dulce, otra desterrada de la finca de la cantante.

Además, la exmujer de Elvis revela que el Rey se suicidó, Letizia y Felipe se reconcilian por amor al Rey, y Lolita y su hija debutan juntas en la serie Centro Médico, pero eso ya lo sabían también.