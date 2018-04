María Jesús Ruiz ha puesto rumbo a España para acudir a declarar en el juicio que tiene pendiente con José María Gil Silgado por presuntos malos tratos. La modelo ya avisó a los responsables de Supervivientes de esta cita judicial, un requerimiento que el abogado de la exMiss España trató de aplazar por todos los medios.

Así, la concursante ha tenido que despedirse de sus compañeros en Honduras para cumplir con la justicia española. Aún así, María Jesús volverá a la isla ya que estará durante estos días en las mismas condiciones que sus compañeros, tal y como afirmó Sandra Barneda en Conexión Honduras.

La modelo solo podrá estar en contacto con su abogado y tendrá las mismas limitaciones en el tema de la comida que sus compañeros. Un adiós a la isla que llenó de rabia a María Jesús: "Vaya mierda de tío que siempre me está amargando la vida. Maldita sea la hora en la que lo conocí" [...] "Si no hubiese conocido nunca a esa persona qué feliz sería. He cometido errores en mi vida, pero nunca he hecho daño a nadie, solo a mi misma con mis errores".

Un discurso en el que intentó advertir a Romina: "Ten cuidado que eres muy joven. De lo único que te tienes que cuidar en la vida es de los hombres. Los hombres o te elevan y te dan la posición que te mereces o te hunden. Yo ahora tengo uno que se llama Julio Alberto Ruz Moreno y lo da todo por mí y yo todo por él".

Una versión de los hechos que llama la atención después de sus declaraciones en Sábado Deluxe de hace unos meses: "Me inventé que José María es un maltratador psicológico, fui muy mala". Y es que las idas y venidas de María Jesús Ruiz han sido una constante en su vida.

Gil Silgado, acorralado

Por su parte, la Justicia vuelve a poner a Gil Silgado contra las cuerdas. Según ha desvelado Kike Calleja en exclusiva para Socialité, el empresario podría ingresar en prisión de manera inminente. De nuevo.

Tal y como desvela el periodista, el juzgado de lo penal número cuatro de Sevilla solicita que Silgado pague los más de 21.000 € que debe por un delito de alzamiento de bienes. Una orden que se debe a no hacer frente a la deuda que el juzgado le requirió hace unos años.

Precisamente el próximo martes Gil Silgado tendrá que acudir a los juzgados para encontrarse con su expareja María Jesús Ruiz, siendo en ese momento en el que podría procederse a su detención.