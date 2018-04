El marqués de Larios desahucia a su hija de su mansión en La Moraleja

Después de varios días de aviso y años de guerra familiar, Sandra Fernández de Villavicencio, hija del marqués de Larios, ha sido desahuciada de la casa en la que vivía en La Moraleja (Madrid) por petición judicial de su padre. Un grupo formado por policías municipales, nacionales, un cerrajero y un trabajador de la perrera municipal -para trasladar a los animales de la casa- han sido necesarios para que la hija de José Carlos Fernández de Villavicencio y Eleta abandonara la casa junto a su hijo Kenzo, de seis años. Sandra tendría que haber sido expulsada de la vivienda familiar -de 180 metros cuadrados con más de 1.800 metros de jardín- el pasado 10 de abril, pero los testigos apuntan a que sus perros impidieron la entrada a los funcionarios.

El juez dio la razón al aristócrata tras la batalla entre padre e hija, que comenzó en 2013 cuando el actual marqués decidió llevar ante los tribunales a su primera hija, fruto de su matrimonio -disuelto hace 20 años- con Eva Frommer. Su acuerdo de divorcio especificaba que el marqués pagaría una pensión de 600 euros a su hija, además de permitir que su exmujer y la entonces menor pudieran vivir la vivienda familiar de La Moraleja. Con el paso del tiempo, al marqués le empezaron a llegar facturas de la gran reforma que Sandra emprendió en la vivienda y que superaban los 10.000 euros, algo que él se negó a pagar.

La relación entre padre e hija se fue deteriorando y Sandra llegó a acusar a su padre de discriminarla porque su madre es judía. Por su parte, el marqués defendía la opinión de que su hija, a sus 30 años, ya es mayor para mantenerse por su cuenta. La disputa familiar ha terminado en desahucio a pasar de que Sandra trató de hacerle entrar en razón. La hija del marqués se resistió hasta el último momento. "No me voy a ir de casa. Es hora de que mi padre dé la caray venga él a desahuciarme. He intentado llamarle, pero nada", dijo en declaraciones a ABC.

Madre e hija a las puertas de la vivienda

La exmujer del marqués también intentó ponerse en contacto con él y estuvo presente en el desahucio. "Le he pedido que recapacite en varias ocasiones, que hay formas de hacer las cosas, pero ni me ha contestado", según recoge el citado diario. La versión del padre es que su hija siempre ha sido una mujer derrochadora y complicada. Una fuente cercana al aristócrata aseguró que "Sandra ha contado muchas barbaridades a la prensa". "(El marqués) es una persona muy tranquila y huye de la confrontación, si eso es lo que Sandra busca, no lo va a encontrar. Lo único que está consiguiendo es hacer mucho daño", dijo.