La boda del año no es la de Meghan y Harry: es la de la Casa de Alba

La boda de un Alba es casi como la boda de un miembro de la familia real. De ahí que ¡Hola! haya decidido apostar fuerte por la noticia no confirmada por los novios del enlace que unirá al duque de Huéscar con la guapísima Sofía Palazuelo, su novia de toda la vida.

Es tal la exactitud de los datos aportados por la revista, que cuesta no creer la información exclusiva: será el sábado 6 de octubre en el madrileño Palacio de Liria, considerado como "el hermano pequeño del Palacio Real".

Poco se sabe de esta pareja tan discreta que, sin embargo, no se pierde una boda de postín. Sofía, de 26 años, es Licenciada en Marketing y Comunicación y ha trabajado en Óscar de la Renta o Carolina Herrera. Ahora trabaja con su madre en una empresa de viajes de arte. Es la sobrina de la diseñadora Teresa Palazuelo, lo que nos hace sospechar que su tía podría encargarse del vestido nupcial.

Tensión entre Eugenia y Fran

A la batalla campal en la caseta de CCOO o la pelea de Gil Silgado con su hija en la Feria de Abril, se suma ahora otro momento de tensión: el vivido, según Diez Minutos, entre Eugenia Martínez de Irujo y Fran Rivera.

La revista reproduce el diálogo que mantuvo la expareja durante un encuentro fortuito en el albero: tras saludarse muy serios (se tiró dos besos, uno por mejilla) y el comentario del torero de que le parecía feo no saludarla, la noble le dijo a su ex que tenían que hablar, a lo que él respondió cortante: "Ahora no". Y no se despidieron. Sin embargo ¡Hola! quita todo el hierro al asunto. "Adiós a las tensiones con un cariñoso reencuentro", titula la revista. La postverdad debe ser esto.

'Semana' juega a todas: esta semana, Toño Sanchís

Genial jugada de Semana, que ha conseguido entrevistar en siete días a los protagonistas de las dos caras de la noticia. Belén el pasado miércoles, Toño, éste. El exrepresentante posa sombrío sentado sobre un sofá chéster y cuenta intimidades como que tanto él como su familia están recibiendo ayuda psicológica: "Vemos a un especialista para gestionar nuestros sentimientos".

Asegura, además, que ha pagado parte de su deuda con Belén, y que ha asumido que puede perder su casa. "Los recuerdos creados allí van conmigo". Ahora cambiaría muchas cosas: "He pecado de ponerme el mono de trabajo y llevarlo todo el día… Estaba 24 horas a su disposición". La entrevista viene acompañada con varias fotos en las que vemos a Toño enfundarse unos guantes de boxeo. "El deporte es mi terapia". Pegar mamporros.

Isabel Pantoja ejerce de abuela

Vemos fotografías exclusivas en Diez Minutos de Isabel Pantoja con su nieto "Francisquito", el hijo de Kiko, de la mano, ejerciendo de abuelona… y de suegra: quedó con Irene Rosales a comer.

Dice la revista que la tonadillera "se derrite" con sus nietos, entre los que, esta vez, no estaba Alberto, el hijo de Chabelita y Alberto Isla.

Fidel, la mano que mece la cuna contra Antonio David

La revista Lecturas asegura que el marido de Rocío Carrasco es "el azote" de Antonio David Flores en el juzgado: ha sido él quien, tras licenciarse en Derecho en solo tres años, ha trazado la estrategia legal que podría llevar al ex guardia civil a la cárcel.

Según la revista, este "jurista en la sombra" está obsesionado con el honor y actúa como "artífice intelectual" de toda querella.

Richard Gere y Alejandra Silva ya están casados

¡Hola! asegura en exclusiva que ha podido confirmar "por fuentes cercanas a la pareja" que el actor y la española se casaron en una boda civil a principios del mes de abril. La celebración oficial tendrá lugar el 6 de mayo en Nueva York

Tras cuatro años de noviazgo, Richard Gere y Alejandra Silva formalizan una relación que sorprendió a todos, ya que la novia era una gran desconocida para el papel couché. ¡Hola! también confirma que ella no está embarazada, pero que está a la tarea: la pareja ha sido fotografiada en una clínica especializada en tratamientos de fertilidad.

Cóctel de noticias

Santi y Mayte Cañizares, "Lección de amor, vida y esperanza". ¡Hola! dedica su portada a la pareja, que acaba de perder a su hijo Santi, de sólo cinco años, como consecuencia del cáncer. Lejos de mostrarse tristes, el deportista y su esposa dan una lección de entereza y pretenden ayudar a dar voz a esta enfermedad.

¿Quién consuela a Bustamante? Eso se pregunta Cuore, que publica una imagen del cantante mientras llora. Bien es cierto que lo hace porque está pasando la Virgen en las fiestas de su pueblo, pero la morena ataviada con un diseño de lunares aprovecha para pasarle la mano por el lomo de forma cariñosa.

Dos páginas después, la misma revista publica imágenes del magreo de Paula Echevarría y Miguel Torres. "El gran número del morreo", titula Cuore, que incluye momentos íntimos de una cena en la que el futbolista y la actriz se tocan y se dan comida de boca a boca.

Victoria Federica, groopie taurina. La nieta de Sofía y Campechano es una gran aficionada a la Fiesta Nacional. No sólo sigue al torero Gonzalo Caballero: acaba de estar en la Feria de Sevilla fotografiándose con José María Manzanares.

María Lapiedra se reencuentra con sus hijas. Lecturas es la única que publica fotos de la exconcursante de Supervivientes con sus hijas en el parque sujetando sus manos mientras bajan del tobogán. Así demuestra que ha abandonado el concurso porque las echaba mucho de menos.