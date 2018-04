A la batalla campal ocurrida en la caseta de CCOO o la pelea de José María Gil Silgado con su hija en la Feria de Abril y que terminó con él detenido, se suma ahora otro momento de tensión que ha sido revelado por la revista Diez Minutos. Un reencuentro entre Eugenia Martínez de Irujo y su exmarido Francisco Rivera.

Aunque ambos intentan un trato cordial por el bien de su hija, hay momentos en los que no pueden evitar que las chispas salten entre ellos. Eso pasó el pasado fin de semana en Sevilla, cuando se encontraron en la tradicional Feria de Abril. Ambos iban sin sus respectivas parejas. El torero se acercó a su ex y la cogió del brazo para saludarla: "Me parece feo no saludarte", le comentó.

Ambos se dieron dos besos y Eugenia aprovechó para decirle: "Tengo que hablar contigo". El torero, consciente de los medios estaban siendo testigos del tenso momento, intentó evitarlo: "Ahora, no". La escueta conversación terminó con un "venga, hablamos", de Eugenia, mientras se despedía del padre de su hija.

No se había visto una situación tan tensa entre la expareja desde octubre, cuando Tana, la hija de ambos, cumplió la mayoría de edad y el torero posó junto a ella en una revista. Entonces, Eugenia mostró públicamente su enfado.