Carlos Pérez Gimeno

Norma Duval no tiene ningún reparo cuando se le pregunta por su edad. Acaba de cumplir 62 años y lo hizo rodeada de su familia y amigos íntimos. Al cumpleaños asistió Matthias Kühn, el empresario alemán con el que el que lleva 8 años de relación. "No sé cuándo nos casaremos, ya me da vergüenza hablar de este tema pero estamos seguros que ese día llegará".

La artista estuvo acompañada de dos de sus tres hijos, Christian y Marco, Yelco no pudo por estar, por encontrarse en el extranjero. Quienes sí estuvieron fueron sus sobrinas, Andrea y Paula, las hijas de su hermana Carla fallecida hace unos años a consecuencia de padecer un cáncer de útero. Norma desde que su hermana murió se hizo cargo de ellas, ejerciendo de madre y así es como la consideran las mellizas.

Por su parte, Matthias, sigue su lucha con la Justicia, por unas construcciones hechas en la isla de Tagomago, situada en la parte nororiental de Ibiza, que según parece son ilegales. Según Norma hay construcciones idénticas en la isla y solo se fijan en las que ha hecho su novio. "Me parece que no ha sido justo, pero se ha recurrido y habrá que esperar a un nuevo fallo" Así lo explicó cuando le preguntaron cómo estaba ese tema tan delicado.

Al preguntarle por futuros planes profesionales, comentó que después del verano, volverá a subirse a los escenarios de la mano del empresario teatral, Enrique Cornejo.