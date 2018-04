El gran secreto que todavía guarda Luis Miguel

Reaparece el cantante Luis Miguel, después de sus escándalos, tiempo atrás. Esta misma semana llenó el Auditorio Nacional de México, precisamente donde hace tres años comenzara su declive, entre informaciones que lo trataban de adicto a las drogas y al alcohol y de hallarse en bancarrota. Hasta hace justo un año fue a la cárcel en Los Ángeles, donde su representante le reclamaba una elevada suma de dólares en concepto de porcentajes en sus contratos. Nadie daba entonces un chavo por el guapo donjuán mexicano. Pero anunció que iba a sobreponerse a su dramática situación. ¿De qué forma? Contando su vida en una serie de televisión. Y, en efecto, ha cumplido su palabra. Este domingo, 22 de abril, se estrena Luis Miguel, la serie, compuesta de varios capítulos semanales, que abordará su biografía hasta el año 1990. Si logra una buena audiencia, la productora Netflix confía en prolongarla hasta el presente. Ahora bien, ya que se ha difundido un "tráiler", se especula, por gente que ha podido contemplar los primeros capítulos, que Luis Miguel no cuenta toda la verdad. Que se guarda para sí sobre todo cuanto rodea a la existencia de su padre y al misterio de su madre, sobre la que no se sabe si está viva o muerta: desaparecida es lo único que se mantiene. Tampoco Luis Miguel ha deseado airear sus múltiples amores. ¿Tendrá entonces éxito este bio-pic o la serie quedará como fallida, insuficiente y puramente publicitaria? Porque está claro que lo que desea este galán de la canción, al que apodan "El Sol de México", es por encima de todo borrar su ingrato pasado, reverdecer sus éxitos musicales y cual Ave Fénix remontarse hasta recobrar la popularidad perdida. Y los millones que dejó de ganar y los que gastó en sus francachelas y vicios. Sepan que este verano tiene programada, a partir de julio, una gira en España, donde hace mucho tiempo que no se le ve el pelo.

Cumple Luis Miguel estos días cuarenta y ocho primaveras. Hay dudas si nació el 19 de abril de 1970 o un día antes. He consultado un montón de publicaciones y el asunto no está nada claro. Me arriesgo a escribir que vino al mundo el 18 de abril de 1970 y que fue inscrito una jornada más tarde. Fue en un hospital de San Juan de Puerto Rico. Sus padres fueron el cancionero gaditano Luisito Rey y la italiana Marcella Basteri Tarroso, natural de un pueblo de la Toscana, que acabó residiendo en Argentina, donde se conocieron en un café. De baja estatura, pero gracioso y decidido, le endilgó unas cuantas coplas con su guitarra y acabó conviviendo con aquella rubia, actriz de medio pelo, a la que llevado por su fantasía y jeta Luisito la presentaba a sus amistades como hermana de Rosanna Podestá, estrella muy conocida del cine italiano en los primeros años 60. Al coplero, pelín hortera, le surgió un contrato en Puerto Rico y se llevó en el viaje a Marcella, ya embarazada de un bebé. Como quiera que aquella gira duró algunos meses esa fue la razón por la que el futuro Luis Miguel fue alumbrado en la capital caribeña. El nombre fue una ocurrencia del padre, quien era admirador del torero de ese doble nombre, y así lo bautizaron, como el progenitor de Miguel Bosé, para situarnos. Un sujeto llamado José Juan Arias tuvo la osadía de considerarse padre biológico de Luis Miguel, andando el año 2009, lo que a éste como es lógico le produjo la natural sorpresa. Un caradura que hasta publicó un libro sosteniendo esa pretensión. ¿Se acostaría tal vez con Marcella? Ignoramos en qué basó su denuncia que ahora ha vuelto a recordarse con ocasión de la serie televisiva sobre el cantante.

La ascensión de Luis Miguel al estrellato en México es suficiente conocida como para que pasemos por alto en esta ocasión, ciñéndonos a otras cuestiones. Luisito Rey se retiró de la canción al comprobar que tenía una mina en casa. Y así Luis Miguel se convirtió en un ídolo de las adolescentes. A los doce años, su tío Mario, que lo acompañaba en sus giras, contó que la primera vez que su sobrino hizo el amor fue en un hotel de Brasil, con una mulata que era secretaria de su casa de discos, Emi-Capitol. Temprana fue su carrera de seductor, pues su lista de amantes a día de hoy, sin contar sus superficiales ligues con las admiradoras de cada lugar donde haya actuado, se inició con la actriz Isabella Camil, con la que estuvo siete años, luego esa biografía sentimental se nutre de nombres tan conocidos como el de Mariah Carey, Sofía Vergara, Lucía Méndez, Genoveva Casanova (ex de Cayetano Martínez de Irujo), Gabriela Sabatini, la campeona de tenis, Brigitte Nielsen (que fue mujer de Sylvester Stallone), la fotógrafa Mariana Yazbeck, Kate del Castillo (amiguita de un peligroso capo de la mafia), Alicia Machado… Con una nieta de la actriz Silvia Pinal, Stephanie Salas, tuvo en junio de 1989 a su primera hija, Michelle. Con quien de no querer saber nada de ella pasó después a manifestarle su cariño. La joven es ahora una cotizada modelo. Puede que Aracely Arámbula, actriz de telenovelas, haya sido la mujer con quien ha sostenido más años de estabilidad. Dos hijos tuvo con ella, Miguel en enero de 2007 y Daniel en diciembre del año siguiente. Pero la inconstancia matrimonial y hogareña ha sido siempre su habitual comportamiento con las mujeres. Es más que posible que si sus progenitores nunca quisieron formalizar su unión, sabedor de que terminaron mal, cada uno por su lado, él los siga imitando, sin atarse a compromiso alguno. De sus últimas amantes, tenemos los nombres de la enfermera belga Kristine y actualmente la modelo venezolana Desirée Ortiz Salscwach, que ejerce también el periodismo, una moza que como diría un andaluz "quita el sentío". Porque buen gusto no se le puede negar a Luis Miguel a la hora de elegir a sus compañeras de cama.

Luis Miguel en concierto | Archivo

Luis Miguel acabó muy mal con su padre, Luisito Rey, del que siempre se ha dicho se aprovechó de su hijo, desplumándole de buena parte de sus abultados ahorros bancarios. Tuvo que prescindir de sus servicios. Luisito Rey acabó mal en tierras catalanas, muriendo en soledad en 1992. Enterado de su estado, Luis Miguel, que no se hablaba con él desde hacía años, voló en su avión privado para darle su último adiós y pagar los gastos de su entierro, dado que el finado se había pulido todo lo que le robó a su hijo. La madre, Daniella Basteri, había desaparecido de México en 1986. Tampoco con ella se relacionaba habitualmente el cantante. Oficialmente desaparecida, se supuso que había muerto en un tiroteo pero ni Luis Miguel ni nadie lo ha hecho público, si es que ello sucedió. Se ha especulado con que se halle en un psiquiátrico, perdida todas sus facultades mentales. Alguien extendió de rumor de que había viajado a Gran Canaria y allí podía continuar, lo cuál sería raro, pues algún medio de comunicación pudiera haber dado con sus pasos. Y estas últimas semanas se han difundido en México unas fotografías y un vídeo asegurándose que está viva y vagabundea por varios lugares de Argentina. Esa y otras muchas sombras rodean a este ídolo caído que trata de recuperar el puesto que ocupó en la música de habla española. Un ídolo que en esta serie que comienza el domingo ha sido interpretado por el actor Diego Boneta, en tanto el español Oscar Jaenada (que ya hizo de "Cantinflas" hace un par de años en México) encarna el personaje del padre, Luisito Rey.