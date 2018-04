Muere Verne Troyer, el aclamado 'Mini Yo', tras protagonizar su propio calvario

La noticia de la muerte de Verne Troyer ha conmocionado a sus seguidores y los más amantes de Austin Powers, y es que el actor que encarnaba al mítico 'Mini Yo' ha muerto a los 49 años de edad después de permanecer ingresado desde el pasado dos de abril por intoxicación etílica.

Un triste final para el actor, cuyo papel más duro de interpretar fue el de su propia vida y es que su muerte esconde una dramática historia sobre el peligro de la fama.

Verne Troyer nació en 1969 en el seno de una familia amish, estilo del vida del que la familia cambió cuando el actor todavía era un niño. Gracias a su condición física y su carisma se convirtió en un aclamado actor secundario saltando a la fama por el éxito de Austin Powers y un sin fin de películas en las que figura incluso Harry Potter y la piedra filosofal. Sin embargo Troyer no supo gestionar su carrera y acabo formando parte de realitys como Gran Hermano Vip en la versión británica o Celebrity Juice, para abandonar así su carrera en el cine.

Este fue solo el principio del final y graves problemas de adicción que llevaron al actor a pasar en varias ocasiones por distintos centros de desintoxicación. En 2002 cuando se encontraba en su mejor momento fue ingresado por intoxicación etílica, poniéndose de manera voluntaria en tratamiento. Pero este no surgió efecto y este mismo mes volvió a recaer, volviendo a ser ingresado entre rumores de depresión y fuertes adicciones, que finalmente han terminado con su vida.

"La depresión y el suicidio son asuntos muy serios. Nunca se sabe qué tipo de batalla está librando alguien. Sed amables con los demás. Y tened siempre presente que nunca es demasiado tarde para acercarse a alguien y ayudarlo. En lugar de enviar flores, no dudéis en realizar una donación en nombre de Verne a cualquiera de sus obras de caridad favoritas: The Starkey Hearing Foundation y Best Buddies", añade el comunicado de la familia en el que se hace publica la perdida.