En Corazón TVE, Lorena Romero se desmarca de su marido Toño Sanchís y busca un acuerdo con Belén Esteban. Tras el clamoroso triunfo de la colaboradora de Sálvame contra su exmanager por la continuada estafa a la que fue sometida, ahora la mujer de éste decide cambiar de bando y limar asperazas con la de San Blas. Su preocupación básica es el futuro de sus hijos, y por eso ha contratado a la abogada de famosos Cynthia Ruiz para interponer demandas para proteger su honor y el de sus hijos.

Lo cierto es que la precaria situación judicial de Toño ha hecho mella en la relación matrimonial con su mujer. Un desgaste irrecuperable que podría devenir en un posible alejamiento temporal de la pareja. Lorena asegura que ella no era consciente de la gran mayoría de las decisiones que Toño tomaba en su nombre, y por tanto, tampoco lo era del desfalco que provocó en las arcas de Belén Esteban. Ella se considera una víctima más de su marido, y ahora busca un acuerdo tácito con Belén para afrontar los pagos de forma fraccionada y poder llegar a una entente cordial que satisfaga a todos. A todos, menos a su marido, que se sigue descolgándose con polémicas declaraciones con Belén, además de exclusivas -como la de Semana- en la que sigue arremetiendo contra su antigua amiga y representada.

María Jesús Ruiz pierde la custodia de su hija Alba. Esa es la contundente portada de ¡QMD! abandonó temporalmente Supervivientes para regresar a España y comparecer a sus compromisos judiciales contra su ex, Gil Silgado. Pero he aquí que la sorpresa ha venidoo por otro lado: justo después la modelo se enteró de que había perdido la custodia de su hija, pedido su ex mientras ella estuviera en Honduras. Ella dijo en la gala que su "derecho y su obligación" es trabajar como madre que es, y que si aceptaba irse ahora, "el próximo trabajo también me lo van a quitar y no me da la gana". Se trata de un episodio más en la relación, llena de vaivenes, de María Jesús con Gil Silgado, que a buen seguro se alargará un poco más.

Además, Rocío Carrasco sienta en el banquillo a Antonio David, que finalmente será juzgado por maltrato psicológico, y Toño Sanchís asiste a un nuevo juicio en calidad de imputado, esta vez por la denuncia de su empleada del hogar.

En Pronto, la boda sorpresa de Richard Gere y la española Alejandra Silva, que se han casado para tener un hijo. Además, repasan los momentos más duros de la vida como "superviviente" de Raquel Mosquera, y se recopilan los posados en bikini de las famosas de cara al verano: Sara Carbonero, Paula Echevarría, Cristina Pedroche y Amaia Salamanca se quitan la ropa para lucir palmito y firma de ropa de baño.