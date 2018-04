Lo que planea Lidia Torrent con Matías Roure

Lidia Torrent no ha querido faltar al desfile de Pronovias en Barcelona. Allí, la firma de moda nupcial presentó las nuevas propuestas para colección Atelier Pronovias 2019.

La hija de Elsa Anka deslumbró junto a su madre con un vestido de fiesta de la firma catalana. Acompañada por su novio, Matías Roure, la camarera de First Dates todavía no tiene planes de boda con su pareja.

"No, planes de boda a la vista no. Justamente hoy iba por la calle con Pronovias y estábamos pagando y detrás de mi estaba una madre y su hija, la madre me dice: '¡Felicidades!', y le digo: 'No, me las cojo para cuando pase, pero de momento no hay planes, soy joven'. No me visualizo. De momento no nos animamos", dijo sobre el tema, relacionándolo con la promoción que hizo del atelier.

Preguntada por si le gustaría una pedida de mano en un restaurante, como en el programa First Dates donde interviene, aseguró que "preferiría algo más íntimo, que me llevara a una playa desierta, que estemos los dos y me pida matrimonio".

No obstante, lo tiene claro: "En la celebración oficial tiene que estar todo el equipo, ellos fueron el origen de todo lo nuestro".