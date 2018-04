La sección de Jorge Javier Vázquez en la revista Lecturas a menudo anticipa su punto de vista sobre muchas de las cuestiones del "cuore" que se tratan en su programa. Pero también acostumbra a hablar de su vida personal, ahora mismo en un estado de calma tensa: hace pocos meses el conductor de Sálvame dejó su relación con Paco después de diez años bajo el mismo techo.

De modo que Jorge Javier, solo, desea mudarse. La venta de su gran casa en Madrid ha llevado a especular por las razones de esa decisión, algo que al de Sálvame le hace cierta "gracia". Porque, en realidad, ya estaba planeado cuando vivía en pareja, barajando la posibilidad de irse a un "lugar con más terreno".

"Yo, que he sido el más urbanita sobre la faz de la tierra, necesito campo. Estaría encantado de adoptar más galgos y acoger a otros. Me gusta ser casa de acogida", explica el presentador sobre las razones de su marcha.

Pero aún hay más: "Quiero vender mi casa, pero no para comprar otra. A mí ya no me pillan más en esas historias". Dice Jorge Javier que desea sentirse libre, no tener ataduras, y así poder cambiar con más facilidad si se harta. "No tengo ningún apego a las cosas materiales y, por eso, no me produce tristeza decir adiós a una casa. Al contrario, me motiva".

En conclusión, Jorge Javier "no vende la casa por desamor". Está llena de recuerdos -explica- pero su estado de ánimo no está instalado en la nostalgia. "Cambio el chip inmediatamente porque de otro modo corres el riesgo de ir cuesta abajo y sin frenos. En Madrid llevo unas cuantas mudanzas encima", dice al respecto.