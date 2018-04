Paca, mujer de Francisco, habla sobre las polémicas que rodean su matrimonio

Paca, mujer de Francisco, vuelve de Honduras después de viajar hasta los cayos Cochinos para dar una sorpresa a su marido en Supervivientes. Durante el viaje de vuelta, se ha encontrado con las polémicas que rodean su matrimonio, del que se dice que debe una gran cantidad de dinero y que incluso podrían ser desahuciados de su domicilio actual. También se habló sobre una posible hija secreta de su marido algo que Paca no ha querido pasar por alto.

Enfadada e indignada con Lydia Lozano y Gustavo González, los colaboradores que más información han contado sobre su marido, Paca entró en directo en Sálvame tras su llegada a Madrid para aclarar los asuntos: "¿Alguien me puede explicar de dónde viene esta información absurda? ¿Quién ha comenzado? ¿Acaso todos los que habéis comentado de la niña adjudicada a mi marido hace 17 años habéis dicho que tuvo un juicio y salió absuelto?", comenzó diciendo.

"Crucificadlo en la plaza del pueblo hasta que se desangre, esperaros a que venga de la isla", dijo Paca cada vez más indignada:"No he visto nunca una maldad tan grande", dirigiendo su enfado a los dos colaboradores. "Yo también sé muchas cosas de Gustavo. No tienes vergüenza", le dijo al paparazzi. También tuvo unas palabras para Lydia: "Tú también tienes un buen currículum de los años que estuviste en Tómbola en Valencia", a lo que la colaboradora contestó: "No te permito que eches porquería de mi época en Tómbola". Pero la cosa no quedó ahí, Paca acusó a Lydia de ser "falsa" y de tener "una lengua viperina", ataques que volvieron a tener respuesta de Lozano: "No te lo voy a permitir. No vas a echar porquería sobre mi".

Horas antes, Paca ya había hablado con la prensa que la esperaba en el aeropuerto y, tras ser preguntada por el tema, dijo tajante: "Tengo cita con los abogados esta misma tarde.Voy a tomar todas las medidas legales posibles", ha dicho, recalcando que no piensa permitir que nadie manche el honor de su marido.