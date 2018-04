Tania Llasera, al psicólogo tras dar a luz a su segundo hijo

Tania Llasera vive una de las etapas más felices de su vida. Su carrera en Telecinco es imparable y su familia ha aumentado con el nacimiento de su segundo hijo. Además de ser una de las presentadoras de La Voz Kids, se ha convertido en la abanderada de las mujeres curvie en televisión.

Sin embargo, la presentadora ha desvelado que no todo ha sido bueno tras el nacimiento de su hijo. Tras dar a luz, tuvo que acudir al psicólogo porque el carácter le cambió radicalmente: "Sí, y ahora estoy más contenta. Estaba siempre de mala uva. No entendía que teniendo que estar contenta, estuviera siempre agria. La psicóloga me dijo que estaba digiriendo la maternidad, que va de la mano de un gran amor, pero también de una culpa, de una responsabilidad y unos miedos".

A pesar del complicado momento que atravesó, y del que a día de hoy se sigue recuperando, Tania continúa con su vida y aprovecha sus días libres para quedar con sus amigas: "El viernes me fui con unas amigas y me tomé tres vinos, volví haciendo 'eses' a casa y no hablé de niños ni un solo minuto. Hay que cuidar la parcela de uno mismo siendo madre, porque si no te comen".