La actriz y productora estadounidense Jessica Chastain, dos veces nominada al Óscar, ha expresado su indignación a través de las redes sociales sobre la sentencia de La Manada. "No es abuso, es violación", ha señalado.

"Cinco extraños le dijeron a una adolescente intoxicada que le llevarían a su coche. Pero la llevaron a otro lugar donde la violaron conjuntamente y lo filmaron", subraya en un mensaje en Twitter la protagonista de filmes como "La noche más oscura" o "El árbol de la vida".

Y añade: "Permanecer quieta y con los ojos cerrados no es consentimiento. Eso no es abuso sexual. Es violación".

En otro mensaje, la intérprete, conocida por su militancia feminista, recuerda que la legislación española diferencia el abuso sexual de la violación en que el primero no implica "violencia o intimidación".

A continuación se pregunta: "¿no intimidación? Cinco extraños tratando de cercar a una mujer intoxicada y llevarla a un lugar desconocido es increíblemente aterrador e intimidatorio. ¿Cuántas mujeres son asesinadas cada año?".

Chastain ha sumado así su voz a la de numerosas actrices españolas que también han hecho suyos los lemas "Yo sí te creo", "No es abuso, es violación" o "No es no", entre ellas Natalia de Molina, Aura Garrido, Paz Vega, Blanca Portillo, María Valverde, Maribel Verdú o Paula Echevarría.