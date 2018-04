Tamara Gorro celebra su victoria tras los insultos de Pipi Estrada

Tamara Gorro está viviendo uno de sus momentos más felices tanto a nivel profesional, con el éxito que obtiene de su canal de YouTube y de Instagram, su libro, su negocio, así como a nivel personal. Tamara, Shaila, Ezequiel y el pequeño Antonio son una familia de lo más unida.

Hace casi dos años, Tamara Gorro se trasladó a Valencia acompañando a su chico, que había fichado por el equipo ché. La 'familia virtual' de la influencer la apoyó en todo momento, pero quien no lo hizo fue Pipi Estrada. "¿Sois amigos de la ridícula Tamara Gorro? Os va a llenar grandes momentos de esperpento en el Valencia", escribía en redes sociales el ex de Terelu Campos. Tamara evitó entrar en la guerra que Pipi había comenzado, simplemente le respondió con un: "Nos vemos en los juzgados".

sois amigos d la ridícula @Tamara_Gorro? os va a llenar grandes momentos d esperpento en el @valenciacf — Pipi Estrada (@PipiEstrada1) 2 de octubre de 2016

Ahora por fin tenemos la respuesta: "Hace un tiempo largo atrás, comuniqué que iba a interponer una demanda a Pipi Estrada. Después del juicio celebrado el pasado 10 de abril, puedo decir que he ganado en primera instancia. Esta no es firme, ya que puede recurrir en el plazo de veinte días, explicaba la ex de Mujeres y Hombres y Viceversa a través de su Instragram. Finaliza su escueto comunicado aludiendo a las faltas de respeto que recibió por el que fuera su compañero en Telecinco: "Pero, de momento, feliz, ya que un juez tolera la libertad de expresión, pero no los insultos constantes".

Aunque la sentencia no es definitiva y Pipi Estrada puede recurrir, Tamara Gorro se encuentra feliz. Por fin ha podido aumentar la familia, cumpliendo uno de sus mayores deseos. Tamara, Garay y sus dos hijos son una familia de lo más divertida, así lo corroboran más de un millón de seguidores de Instagram y 300.000 en YouTube. La vida le sonríe y nosotros no nos podemos alegrar más por ella.