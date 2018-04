La discusión a gritos de Isabel Pantoja y Chabelita en plena calle

El último reportaje fotográfico de ¡Hola! en el que Isabel Pantoja posa feliz con su hijo Kiko en el bautizo de la pequeña Carlota –sin Chabelita– dejó claro que la relación entre madre e hija no da muestras de que vaya a mejorar. Su último desencuentro tuvo lugar en plena calle hace unos días, cuando ambas fueron fotografiadas en Sevilla mientras mantenían una acalorada discusión entre dos coches en presencia de una amiga. Según publica la revista Rumore su gesto tenso y movimientos airados muestran el enfado de ambas.

No se dejan ver juntas desde hace más de un año y su mala relación podría ser el motivo. Al bautizo llegaron por separado y no se pusieron juntas ni para el posado. Y es que mientras la madre utiliza su revista de cabecera para vender su imagen, la hija se ha hecho de nuevo un hueco en Telecinco como defensora de Alberto Isla en Supervivientes.

El domingo en Conexión Honduras se produjo el tenso reencuentro entre Chabelita y Maite Zaldívar, la primera expulsada del concurso y enemiga íntima de Pantoja. En Honduras, Alberto invitó a Maite y su novio Fernando a su boda después de la romántica petición de mano que tuvo lugar en directo. "Hubo una invitación formal a Fernando. Yo estaba en el mirador. Yo he dicho que en mi corazón y en mi casa hay espacio para Alberto, para él y todo lo que le acompañe. Me sigo manteniendo, pero yo no fui a la boda. Es un señor encantador, es una persona buenísima, está superenamorado de su pareja, es un padre maravilloso y no puedo decir otra cosa de él. Me ha enamorado como persona (...) Yo tengo mi guerra con quien la tengo", explicó Zaldívar en plató.

El momento no fue a más y Chabelita se mostró muy pacífica. "Yo no la conocía, solo conozco a su hija, que la verdad es encantadora. La ha defendido superbien, y saludé a Fernando porque me cae bien. Pero ella entenderá que, por respeto a mi madre, no la puedo saludar, igual que su hija no saludaría a mi madre. Pero no tengo nada en contra de que Alberto se lleve bien con ella".