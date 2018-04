La nueva imagen de Malena Gracia tras su reducción de pecho

Malena Gracia reapareció el pasado fin de semana en televisión en el plató de Sábado Deluxe para hablar de su nueva imagen y su cambio de vida después de someterse a una operación de pecho. La actriz ha pasado de una talla 100 a una 90 por motivos de salud, ya que durante su participación en Supervivientes en 2010 le explotó una prótesis mamaria que le ha traído consecuencias.

Malena ha decidido dejar atrás esa imagen de mujer explosiva que tuvo durante años. "Me he operado por salud, me veía demasiado grande y tenía mucho pecho", aseguró a los colaboradores del programa durante la entrevista. "Yo no quise ponerme tanto pecho, cuando me desperté tenía un pecho enorme y me tuve que aguantar, me puso más de lo que yo quería", relató, y es que la operación le afectó psicológicamente. "No me sentía bien en mi día a día".

Además de por salud, la actriz de 48 años también confesó que se ha operado para que la tomen "más en serio profesionalmente", y eso que no le falta trabajo. "Hay personajes que me limitan y para los que no quieren a una mujer que sea tan voluptuosa". Malena recondujo su carrera y ahora está centrada en el teatro y la música. Su último single, Quiero más, vio la luz en septiembre del 2017.