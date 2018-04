Las confesiones sexuales de Jesús Calleja en 'Chester': "Voy muy bien servido"

La nueva temporada de Chester arrancó el domingo en Cuatro con un invitado de la casa: Jesús Calleja. El aventurero más televisivo se sentó con Risto Mejide y se abrió para desvelar algunos detalles íntimos de su vida, una imagen a la que no estamos acostumbrados. En un momento de la entrevista, el presentador quiso saber si Calleja se había enamorado alguna vez y la respuesta negativa dejó atónito a un Risto que desde que se casó con Laura Escanes, está más tierno que nunca. "Tengo mis líos, pero no te voy a contar con quién", dijo Calleja divertido.

La conversación se puso entonces más interesante. "Si tú no follas en tu vida estás jodido, vas a ser un amargado y vas a tener una tara ahí que te va a perseguir para todo la vida", desveló. "Yo voy muy bien servido. Follo todo lo que puedo y más. Y qué bien, que a la edad que tiene uno todo vaya bien, así da gusto", añadió.

Estaba claro que Calleja se sentía a gusto y, siguiendo en la línea de la conversación, Risto se interesó por el tema de las erecciones a ciertas alturas. El aventurero mencionó la hipoxia (falta de oxígeno y mayor presencia de glóbulos rojos en la sangre) y confesó que existencompeticiones por ver quién consigue una erección a mayor altura: "Mi hermano tiene el récord".

No obstante, la conversación no solo se centró en su vida sexual, también hubo tiempo para momentos más delicados. Calleja habló, ente otras cosas, de la prematura muerte de su hermano Julián consecuencia de un cáncer. "No fui al funeral porque quería recordarlo con su alegría con su forma de ser, como yo le vi vivo. Las ceremonias que hacemos aquí, en occidente, me parecen tremendamente tristes. Es regodearse del dolor, y yo no quiero eso, quiero recordar a mi hermano en vida", explicó.