La "bomba" que Rocío Flores tiene preparada contra su madre

Diecisiete años después de que comenzasen sus desencuentros, la guerra entre Rocío Carrasco y Antonio David Flores se recrudece hasta el límite. La hija de Rocío Jurado lucha contra su exmarido por un presunto delito de maltrato y lesiones psicológicas y pide 5 años de cárcel para él. El Juzgado de Violencia Sobre la Mujer Número 1 de Alcobendas (Madrid) considera que existen "indicios racionales de criminalidad", por lo que el juicio podría celebrarse después del verano. Una pugna judicial que va a derivare en un cruel enfrentamiento entre Rocío Flores y su madre.

Si se pone feo, la hija de ambos, de 21 años, declararía en favor de su padre, quien siempre la ha apoyado. La joven no piensa permitir que su progenitor acabe en prisión por algo que está convencida de que no ha hecho, y llegará hasta donde la ley le permita para conseguirlo. Desde el entorno cercano a la hija de Rocío Carrasco desvelan a la revista Pronto que "tiembla al pensar que su padre pueda entrar en prisión. Está unida a él y dispuesta a hacer todo para ayudarle. Ya lo dijo la mujer su padre hace unos días: que a Antonio no le gustaría que sus hijos vayan a declarar, pero que su abogado le ha dicho que los citará para que cuenten la verdad si es necesario. Y estos dirán porqué dejaron la casa de su madre para irse con su padre. ¡Puede ser una bomba!".

La hija de los enfrentados no entiendo el odio extremo que siente su madre hacia su padre y aún menos, que le dé igual lo que puedan pensar ella y su hermano David. Durante estos años, la madre nunca ha buscado acercamiento con sus hijos y según cuenta la revista, Rocío Flores se pregunta en la intimidad de su casa por qué su madre se ha desentendido totalmente de ellos, dando a entender que ha priorizado a Fidel por encima de sus hijos. Pronto, ese odio podría tener su representación en el juzgado, cuando se produzca el enfrentamiento entre madre e hija.