Las redes sociales no han tardado en comentar la última imagen de Soraya Sáenz de Santamaría. La vicepresidenta ha aparecido en los actos conmemorativos del 2 de mayo luciendo un atuendo poco habitual en su cargo... o más bien en cualquier cargo: en efecto, Soraya llevaba gafas de sol en la sede de la Comunidad de Madrid.

La vicepresidenta, no obstante, no lo ha hecho por capricho sino debido a un problema en las córneas. Uno que no es la primera vez que padece: Soraya sufre de fotofobia a raíz de una conjuntivitis que, el pasado enero, le contagió su hijo Iván, de 6 años. Pese a ello, no ha tardado en quitárselas para dejar ver su look habitual.

El pasado mes de enero, Soraya sorprendió con unas grandes gafas –si bien no de sol– que tuvo que llevar a raíz del virus que el pequeño transmitió a sus padres. En su momento, estas gafas llamaron la atención por su aspecto retro, suficiente para llamar la atención de los medios e internautas, siempre pendientes (al igual que hoy) del detalle o lo poco habitual.

Soraya, a finales de enero | Gtres

Al acto de entrega de medallas han confirmado su asistencia más de 360 personas, entre ellas los propios galardonados; la vicepresidenta del Gobierno, la citada Soraya Sáenz de Santamaría; la ministra de Defensa y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal; la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena; el líder del PSOE, Pedro Sánchez, y los vicesecretarios de Comunicación y Sectorial del PP, Pablo Casado y Javier Maroto.

Todos ellos están convocados a las 11 de la mañana a la entrega de Medallas de la Comunidad y Condecoraciones de la Orden del Dos de Mayo, que este año premia, entre otros, al escritor y periodista Alfonso Ussía; al campeón de motociclismo Ángel Nieto (a título póstumo); a la actriz Gemma Cuervo; al equipo de trasplantes del Gregorio Marañón; a la ONCE, y a la Policía Municipal de Madrid.