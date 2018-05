Laura Matamoros da a luz a su primer hijo

Hace justo un año estaba en @supervivientestv sin saber que a la vuelta, después de tres intensos meses iba a ser mamá. Imposible imaginar algo así. Justo ayer salí de cuentas, veinte de Abril. Parece que cada año voy con experiencias más fuertes 💃🏽 Ahora sal ya! Que te estamos esperando!!!!! 💥🚀

A post shared by Laura Matamoros (@_lmflores) on Apr 21, 2018 at 5:45am PDT