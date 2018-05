Antonia dell'Atte: "Lequio me pidió el divorcio el día de nuestra boda"

El miércoles arrancó la nueva temporada de Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition y si la participación de Antonia Dell'Atte ya prometía titulares, el primer episodio no ha decepcionado. Poco le importó a la italiana que su exmarido Alessandro Lequio y Ana Obregón estén pendientes de la salud de su hijo Álex, al que se ha visto visitando en el último mes un centro médico en Nueva York especializado en el tratamiento del cáncer.

La exmodelo aprovechó su encuentro con los demás protagonistas –Alba Carrillo, Óscar Martínez y Fortu– para hablar de su tormentosa relación con el colaborador de televisión. "Me casé con él cuando llevábamos saliendo cuatro meses. De hecho, me pidió matrimonio el primer día que nos conocimos y el mismo día de nuestra boda me pidió el divorcio". Ante el asombro de sus acompañantes, Antonia Dell’Atte añadió más: "Me dijo que, si no hacía todo lo que él me dijese, que pedía el divorcio. Y yo le dije que se fuese a la mierda". En pleno arranque de sinceridad, también le mandó un recado a Ana Obregón: "Ana era solo una víctima, aunque los dos querían fama".

Alba Carrillo se sintió identificada con el relato de Dell'Atte después de su tormentoso divorcio de Feliciano López: "A mí es que me pasó lo mismo, me casé con un hombre que luego cambió". Además, Lequio es uno de los tertulianos más críticos con Alba, así que la italiana salió en su defensa. "Pues tú me llamas y yo le digo que no se meta contigo. De todas formas, él fue un demonio y actuaba como tal porque fascinaba a todas las mujeres que tenía a su alrededor".