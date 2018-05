Sara Carbonero continúa volcada en su trabajo de diseño de joyas, y acaba de presentar la nueva entrega de la colección AGATHA BY SARA, su línea para Agatha París. Estas últimas creaciones están inspiradas en una estítica vintage basada en el concepto portugués Saudade. De esa manera lo explicó.

Como es sabido, la periodista y su marido Iker Casillas viven en la ciudad lusa de Oporto desde que el guardameta fue fichado por el equipo de fútbol de mencionada localidad.

"Esta colección es muy especial, porque lleva mucho de mí, porque me inspirado en diseños de joyas que llevaba cuando era joven. Además cada pieza lleva el nombre de mujeres portuguesas que han formado parte de mi vida en Oporto", declaró.

La periodista siempre ha afirmado que no es mucho de ponerse joyas, y cuando lo hace suelen ser de su colección. La alianza de casada y una que le regaló de su abuela hace años, además de la esclava de su comunión, son las que más utiliza, al ser sus preferidas.

El futuro profesional de su marido todavía es incierto, y no saben dónde residirán en un futuro. También desconocen si volverán pronto a España. "La verdad es que no lo pienso, y prefiero no agobiarme, algún día regresaremos sin más. Hay una frase que me aplico mucho últimamente, y es que hay tiempo para todo, y quiero pensar así. Por eso ahora lo que hago es disfrutar de mis hijos y la familia que hemos formado, y el día que haya que volverse, se volverá".

En más de una ocasión ha dicho que no descartan el tener más hijos, pero no de momento, prefieren un poco más adelante. Los niños todavía son muy pequeños, tan solo tienen 4 y 2 años.