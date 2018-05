El hermano de Meghan Markle pide al príncipe Harry que cancele su "falsa" boda

Thomas Markle Jr, el mayor de los dos hermanos por parte de padre de Meghan Markle, no tiene buena relación con ella. Eso es lo que se desprende de la carta que ha publicado la revista In Touch dirigida al príncipe Harry. En ella le anima a cancelar la boda con su hermana: "A medida que pasa el tiempo para su boda, queda muy claro que este es el mayor error en la historia de las bodas reales. Obviamente, Meghan no es la mujer adecuada para ti. Tú y la Familia Real deberíais poner fin a esta falsa boda de cuento de hadas antes de que sea demasiado tarde".

El hermano de Meghan no figura entre los 600 invitados al enlace que se celebrará el próximo 19 de mayo en el Castillo de Windsor y aunque no está confirmado, todo parece indicar a que será su padre el que lleve a la novia al altar: "¿Qué clase de persona comienza usando a su padre para que financie su carrera hasta dejarle en la ruina y luego le olvida dejándole en México con todas sus deudas? ¿Y cuando toca devolvérselo se olvida de su propio padre como si nunca le hubiera conocido?", critica en la carta.

"Su pequeña fama de Hollywood se le ha subido a la cabeza, convirtiéndola en una mujer hastiada, superficial y vanidosa que te convertirá en un chiste a ti (a Harry) y al legado de la Familia Real" y la acusa directamente de mantener a su "familia desgarrada" al no invitarlos a su boda. "Todavía es mi hermana; es mi familia. Así que, ocurra lo que le ocurra, tanto si quiere olvidarme a mí como al resto de la familia, la familia es lo primero", reza el texto.

El mes pasado Thomas jr. ya dijo en el Daily Mirror que "ella está realizando el mejor papel de su vida. Es una falsa. Una vez que llegó a Hollywood se convirtió en una persona diferente. Claramente ha olvidado sus raíces y su familia".