Sale a la luz lo que podría esconder la retirada de Kiko Rivera

Las Mellis siguen en su cruzada contra la familia Pantoja y esta semana, también han cargado contra Kiko Rivera tras hacer público que está atravesando una depresión que se le ha obligado a cancelar sus conciertos. El dj, finalmente, ha decidido retirarse de los escenarios confesando que padece una enfermedad que le imposibilita seguir adelante con sus proyectos.

Sin embargo, las Mellis no han tenido piedad con el hijo de Isabel Pantoja y siguen sin perdonarle que el dj las demandara por considerar que vulneraron su honor en una entrevista en televisión en la que hablaron sobre él. "Creemos que no tiene depresión, no le deseamos el mal a nadie pero esa familia miente mucho, lo suyo es mentir y poner demandas, eso está demostrado. Nadie cancela los conciertos con tanta antelación", dicen las hermanas. "Seguro que lo que va a hacer es pasar por el quirófano para quitarse la piel que le ha sobrado", señalan refiriéndose a las secuelas que podría tener debido a la rápida pérdida que ha experimentado tras colocarse una banda gástrica.

Además, también han lanzado un desafiante mensaje al hermano de Chabelita: "Que se dé prisa, que le recuerdo que tiene con nosotras un tema pendiente, que es el tema del juicio. No vaya a pasarlo por alto y a ver si se va a arrepentir. Nosotras no tenemos miedo. Si nos tiene que poner otra demanda que nos la ponga, pero quien ríe el último, ríe mejor. Que se agarren los machos".