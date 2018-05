Jesús Collado, representante de Valladolid, se ha alzado con el título de Míster Internacional España, en una gala celebrada en Los Realejos, municipio de la isla de Tenerife. El nuevo guapo oficial ha acabado sus estudios de Magisterio de Primaria en la especialidad de Educación Física e Inglés, enfocado a niños de hasta doce años. Además, oposita para Policía Nacional actualmente.

Collado se presentó al concurso "de rebote", según explicó, sin apenas tener tiempo de prepararse. El primer candidato que iba a representar a Valladolid sufrió un contratiempo familiar de última hora y Collado tuvo que sustituirle.

El pucelano todavía está asimilando el éxito: "Ha sido una experiencia de diez aunque no hubiera conseguido ser el ganador. He hecho muy buenas amistades con varios de mis compañeros y todos me han felicitado. La experiencia ha sido increíble", aseguró Collado emocionado tras finalizar el concurso.

El joven es maestro de primaria, pero al empezar a ejercer se dio cuenta que aquella no era su vocación y decidió opositar para ser Policía Nacional: "Siempre me llamó la atención y al final decidí presentarme porque tengo amigos que ya lo han hecho y me han animado a intentarlo".

Sobre su futuro en el mundo de la moda y las pasarelas, Collado asegura que le gusta y no descarta compatibilizarlo con su futuro profesional: "Voy a intentar durante unos años dedicarme a ello, pero tengo muy claro que será una etapa de mi vida", declaró.

Como su participación en el certamen fue un tanto precipitada, los familiares de Jesús no pudieron acompañarle hasta Tenerife, pero cuando les llamó por teléfono para comunicarles su victoria, no se lo podían creer: "Están muy emocionados. Mi madre me ha dicho que lo disfrute y que no pierda la cabeza. Como soy hijo único, estamos muy unidos", confesó.

El hombre más guapo de España, tiene 25 años, mide 1,96, le apasiona el baloncesto, deporte que practica desde niño y aunque dedica dos horas diarias al gym, asegura que desea conseguir más musculatura. También se define como una persona cariñosa y romántica. En la actualidad no tiene novia: "Llevo solo varios años y por el momento no planeo cambiar esa situación. He tenido dos relaciones estables y serias. Con mi primera novia me llevo muy bien, pero no mantengo ningún contacto con la segunda".

El vallisoletano tiene muy claro que quiere prepararse a fondo para el certamen internacional y así intentar conseguir un buen puesto para dejar el pabellón español lo más alto posible.