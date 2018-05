Blanca Suárez le pone cuerpo al verano en Cancún

Blanca Suárez viajó a México para asistir a los Premios de Cine Iberoamericano y, aprovechando la ocasión, aterrizó en Cancún para disfrutar de una mañana playera con muchos compañeros de profesión, como Hugo Silva, Marc Clotet, Adrián Lastra y Miguel Ángel Muñoz, tal y como informa QMD!.

La actriz, que acaba de terminar de grabar la tercera temporada de la serie Las chicas del cable, apostó por un bañador dos piezas naranja, a juego con su pelo, para charlar animadamente con todos sus compañeros y relajarse en la tumbona. Se nota que en España ha hecho frío y poco sol: la intérprete está blanquísima.

En esta ocasión, Mario Casas no acompañó a Suárez. Esta no ha tenido reparos en confirmar su nuevo romance. "No me escondo de nada ni de nadie. Mario gana mucho en la intimidad", dijo hace unos días en Madrid.