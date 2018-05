Jesé Rodríguez ha resuelto llevar los problemas con su ex Aurah Ruiz, madre de su hijo, a los tribunales. El futbolista ha tenido dolorosos tiras y aflojas con Ruiz, tanto en redes sociales como fuera de ellas. Sin ir más lejos, su ruptura el pasado noviembre tuvo lugar vía comunicado de él... y respuesta de ella en redes sociales.

Una serie de problemas personales que culminaron hace pocas semanas, cuando Rodríguez se ausentó durante varios días de los entrenamientos del Stoke City para visitar a su hijo en España, aquejado de problemas de salud, generando un altercado en el hospital donde se encontraba también la madre.

Según Radioset, Jesé ha demandado a su ex por "afirmaciones injuriosas y calumniosas completamente falsas, enjuiciadas donde no corresponden".

Ya en el momento de la ruptura, Aurah aclaró con contundencia la opinión que tenía del padre de su hijo: "No pidas que me respeten a mí y a tu hijo cuando eres el primero que nos ha faltado al respeto. Nos fallaste en el peor momento de nuestras vidas. Tenías mil maneras de desentenderte (...) Tu fútbol fue lo primero y por ello mi familia dejó sus trabajos de lado pagando turnos para poder cuidar a nuestro hijo. Hicieron un sacrificio para que tú pudieras seguir con tu trabajo y así lo has agradecido decepcionando a todos".

Ahora, la propia Aurah ha confirmado la denuncia, de nuevo, en Instagram: "Tristemente sí, la noticia es cierta. Tristemente sí pretende hacerme perder tiempo y economía. Pero tristemente te confirmo desde aquí que a mí no me silencia nadie. Verdad solo hay una y a la guerra me voy con ella. Por mi hijo, por mi familia, por mí".