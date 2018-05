Karmele Marchante denuncia abusos sexuales en 'Sálvame' con un perturbador tuit

Las disculpas de Paz Padilla a sus antiguos compañeros de Sálvame por ciertas actitudes suyas en el programa han hecho correr ríos de tinta. Pero ninguna reacción ha sido como la de Karmele Marchante, que ha aprovechado para anunciar que "no perdona" a la humorista y, de paso, desvelado algo mucho más perturbador.

"Ya que ella me menciona, no la perdono. Ni al resto. Lo hacían en connivencia con la dirección. Acosar, humillar, maltratar, disfrutar haciendo daño, bullin [sic], un director sobándome, metiendo mano, tocando tetas......YO NO PERDONO", ha escrito en Twitter Marchante.

https://t.co/9GGGQXvupC. Ya que ella me menciona, no la perdono. Ni al resto. Lo hacían en connivencia con la dirección. Acosar, humillar, maltratar, disfrutar haciendo daño, bullin, un director sobandome, metiendo mano, tocando tetas......YO NO PERDONO💜 — Karmele Marchante B. (@KarMarchante) 3 de mayo de 2018



La colaboradora, que utiliza la foto que se hizo para Interviú con la estelada a modo de "tuit fijado", deja caer que uno de los directores del célebre espacio de Telecinco le metía mano y le tocaba los pechos. Naturalmente, el comentario ha dado lugar a decenas de respuestas de sus seguidores instándola a denunciar.

Marchante dejó el programa en el año 2016 en medio de sonadas polémicas con sus compañeros. Atrás dejaba una trayectoria de siete años en el espacio del corazón de Telecinco, del que formó parte desde sus inicios, para entregarse a otras actividades y una agresiva labor de opinadora política y social en redes. Lo hizo sin despedirse de sus compañeros ni de los espectadores.

Hasta ahora, cuando Karmele ha evidenciado de nuevo su notable rencor al espacio de La Fábrica de la Tele con una grave acusación que, de momento, no ha formulado en los tribunales.