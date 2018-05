La pasión mundana que comparten Terelu y Alejandra Rubio

En ¡QMD! nos presentan a las "reinas del mercadillo", que no son otras que las ubicuas Terelu Campos y su hija Alejandra Rubio. Las dos comparten pasión, y no se equivocan: no es otra que las compras. Esta vez la famosa y la aspirante a ello (hace pocas semanas, en su presentación en sociedad, a Alejandra le pudo la presión) se han ido de "low cost" ya que, a pesar de poseer un bien nutrido armario de primeras marcas, también les gusta buscar gangas perdidas en mercadillos. Las dos se vistieron muy adecuadas: Terelu eligió para la ocasión un abrigo rojo lleno de parches, y su hija se decantó por un sencillo y discreto "total black". Porque no solo de marcas exclusivas vive el famoso. Y por cierto, como era de esperar en Terelu, no faltó el momento tapa, con la hija de María Teresa Campos embaulándose unas patatas fritas en un bar.

Además, una espectacular Blanca Suárez se adelanta al verano mostrándonos su bikini (rojo) más natural, sin Mario Casas pero bien acompañada de algunos compañeros de profesión como Hugo Silva, Adrián Lastra o Miguel Ángel Muñoz. El grupo estaba invitado a los Premios Platino y aterrizó en Cancún un poco antes de tiempo, para así poder disfrutar de una mañana en las idílicas playas del lugar. Ah, y Susanna Griso pasa sus primeros días con su hija adoptada.

Y llegamos a Pronto, que nos anticipa Eurovisión con una nueva portada de Amaia y Alfred. La revista cuenta sus secretos para triunfar y su futuro artístico por separado, además de desglosar a sus principales rivales. La revista también nos recuerda que Kiko Rivera ha dejado todo por una depresión y que Victoria de Suecia fue víctima de abuso sexual, tal y como ella misma ha revelado.

Corazón TVE sucumbe a los encantos de Paula Echevarría y Miguel Torres, nueva pareja de moda... esta vez en su primer puente juntos con la pequeña Daniella, que ha congeniado bien con el futbolista. En su escapada estuvieron acompañados de amigos: por un lado Roberto Jiménez, compañero de Miguel en el Málaga, y por otro Elena Hernández, gran amiga de Paula que se sumó al plan con sus dos hijos. El destino fue Málaga, en concreto el parque zoológico Selwo Aventura, en Estepona. Allí dieron de comer a las cabras y montaron en tirolina.

Además, han pillado a Sonia Ferrer muy acaramelada con una nueva ilusión: se llama Sergio Sancho, tiene 29 años (diez menos que ella), es fundador de la productora Phileas y creador del concurso Crush, que ha triunfado en varios países y podría estrenarse dentro de poco en España.