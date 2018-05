Ana Rosa Quintana, muy enfadada, detiene un directo con el hermano de Francisco

Juan Ramón, el hermano de Francisco, continúa con su cruzada contra el cantante y tras sacar sus trapos sucios familiares en Sálvame, este martes entró en directo en El Programa de Ana Rosa donde lo definió como un "cagón" y un "cobarde".

Además de volver a dar su versión sobre el problema de los 12.000 euros de la herencia de su madre y cargar contra su cuñada Paca, Juan Ramón comentó que su hermano le hace "boicot desde hace 40 años". "Me ha robado los trabajos y lo puedo demostrar. (…) Saco la cara en honor a mi madre y a mis hermanos". Durante un momento de su intervención, amenazó con dejar el directo ante las preguntas insistentes de los colaboradores que se encontraban en plató, que cuestionaron sus declaraciones: "No he cobrado un euro por esta historia".

A Ana Rosa Quintana no le gustó el tono usado por el invitado y cortó la conexión con él: "Qué feo es lo que haces, qué feo hacer eso entre hermanos. Yo no tengo nada más que hablar contigo", comentó dando por finalizado el directo.

Ante las palabras de su cuñado, Paca, la mujer de Francisco, intervino telefónicamente en el programa matinal de Telecinco para contestar a las acusaciones de su cuñado. La esposa del superviviente aseguró que Juan Ramón "es una persona amoral que hace daño por hacerlo" y que es "duro escucharlo". Además, Paca apuntó que Juan Ramón "lo único que busca es su minuto de gloria". Asimismo confirmó que tanto Francisco como ella tienen buena relación con el resto de los hermanos y que su marido "siempre ha ayudado a su madre".