Sergio Ayala, concejal del Partido Popular en el ayuntamiento de Medina del Campo, y la venezolana Ivonne Reyes se conocieron compitiendo en el reality de GH VIP, y allí comenzó su historia de amor. Transcurridos unos meses, la pareja decidió tomarse un respiro, y en la actualidad, el propio Sergio confirmó que están de nuevo juntos, y muy felices, en el transcurso del certamen de Míster España, celebrado el pasado fin la isla de Tenerife.

El político, y también modelo, se presentó al certamen representando a Guadalajara, y desde un primer momento fue uno de los favoritos. Tanto es así que quedó entre los 5 finalistas, aunque el titulo lo consiguió el representante de Valladolid.

Sergio Ayala, míster Guadalajara | Archivo

Sergio, según me confesó, tenia sus miedos de cara al concurso, al ser una persona conocida mediáticamente. "Esa sensación solo la tuve al principio, pero enseguida desapreció, porque mis compañeros vieron que era buena persona. Además ser novio de Ivonne no tiene nada de malo, todo lo contrario. Sí tenía mis dudas que mi trayectoria como imagen pueda peor, porque lo que no me gusta es que se me reconozca como el novio de Ivonne. Es cierto que hemos vuelto, pero lo quiero que se me considere por mí mismo".

Sin olvidar la política, su prioridad en la actualidad es triunfar en mundo de las pasarelas. "En estos momentos, apuesto más por una carrera como modelo. La política es vocacional, todavía me queda un año en el ayuntamiento, y mi labor es hacer todo lo que esté en mi mano, para ayudar a los demás, pero quiero dejar claro, que mi profesión es la de modelo".

El manchego lamenta todo lo ocurrido con Cristina Cifuentes. "La política está un poco mal en estos momentos que corren, y a mi partido le están dando mucha caña. Con Cristina se han obcecado, y no han parado hasta cargársela". Así lo explicó.

Sergio, mientras duró la conversación, mantuvo que sus compañeros de partido le animaron a que se presentara al concurso, y ni que decir tiene que su novia fue la primera que le instó a ello. "Ivonne se presentó a Miss Venezuela, me ha apoyado mucho a nivel de redes sociales, y uno de los consejos que me ha dado ha sido que sea yo mismo". El propio Sergio confesó lo bien que se lleva con Alejandro, el hijo de la actriz. "De Ivonne, se puede destacar todo".