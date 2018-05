Paca, indignada tras hacerse público el drama familiar de Francisco

La relación de Francisco, cantante y concursante de Supervivientes 2018, con sus hermanos nunca ha sido buena. De hecho, es un tema que ya se había tratado años antes en los platós de televisión. Hace unos días, volvió a confirmar que la situación no ha cambiado: "Mis hermanos y yoéramos una piña y hoy no nos hablamos ninguno. Mi madre dejó una herencia de 12.000 euros y lo único que heredamos fue separarnos". Unas palabras que su mujer Paca Ribes corroboró aunque prefirió no entrar en detalles. Las palabras de Francisco no gustaron a su hermano Juan Ramón, que visitó el plató de Sábado Deluxe para contar la verdad sobre el conflicto familiar: "Es un mentiroso compulsivo. Tiene dos caras…".

"Mi hermano y yo tenemos diferencias desde el tema de Denia Apolinar -mujer dominicana que hizo público en el año 2000 tener una hija del artista- , pero el otro día me sentí muy triste porque tocó el tema de la herencia de mi madre y me pareció muy ruin por su parte", comenzó Juan Ramón. "Me he querido reconciliar con él y Paca no le ha dejado", añadió.

También se refirió a Paca, la mujer de su hermana, como culpable de la ruptura: "La mujer de mi hermano es Paca, la pajarraca. Es ella la que mueve los hilos en el matrimonio y, de hecho, la relación entre ellos es súper cordial porque son igual de falsos"

Declaraciones que indignaron a la aludida, que este lunes entró por teléfono en Sálvame para contestar a su cuñado: "Voy a ser breve. Ya tiene puesta una demanda, así que que siga hablando. Se ha delatado por sí solo. Este hombre ya no tiene crédito. Es una mentira tras otra, acoso y derribo contra su hermano desde que empezó a ser popular, no ha podido soportarlo, no se puede ser más mala persona".