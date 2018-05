La presentadora de televisión Ares Teixidó, desde hace unos meses se ha convertido en el punto de mira, a raíz de todo lo acontecido, con la interminable separación entre Paula Echevarría y David Bustamante, al relacionársele con el cantante. No quiere hablar de tema, y prefiere que los ánimos se tranquilicen, porque se ha hablado en diferentes medios de ella, y según comentó, le afectan mucho. "Ahora ya no me da ansiedad, a pesar de ponerme nerviosa, tampoco me entero mucho de lo que está pasando, aunque hay compañeros que me llaman para contarme. Es un tema del que no quiero hablar". Así fueron sus primeras palabras.

Al preguntarle por Paula Echevarría, todo fueron parabienes. "Es una apersona con grandes virtudes, no pretendo imitarla, y las comparaciones me parecen feas" Así lo explicó con voz temblorosa. "Hay gente que piensa que estoy disfrutando con esta situación, y no es verdad. Ha habido personas en programas, que ha perfilado un personaje que no soy, entiendo que cada uno tenga su opinión, y yo por mi forma de ser, he podido dar una imagen, que no tiene nada que ver conmigo. Nunca me he metido con ningún programa y mucho menos he dicho que Sálvame sea una mierda, es más es que ni siquiera lo considero. Lo que sí es cierto, que el trato que me han dado, ha sido muy machista, clasista, y muy injusto, .Otra cosa es el éxito. Por supuesto no reniego de La Fábrica de la Tele, he trabajado en Cazamariposas, y he participado en GH. No reniego de mi pasado, pero tampoco tengo que entrar por el aro de otras cosas. Me gusta mi trabajo, en el que no tengo amigos, y gente que no conozco, no me puede decepcionar, en la prensa del corazón, repito que no tengo amigos. Tengo 31 años, sé lo que quiero, y es seguir trabajando en la televisión y no ser famosa como otros han dicho".

La catalana, muy dolida, dijo que se le ha llegado a tachar de buscona. "Espero que la gente, se dé cuenta que no quiero hablar de David Bustamante. Estoy con quien me da la gana y no tengo que dar explicaciones", afirmó.

Ares, comentó que está muy arropada por su familia, al estar todos muy unidos. "Mi madre a la que he llorado en muchas ocasiones, me ha dicho que está muy orgullosa de mi. Y quiero dejar claro, que he renunciado a muchas entrevistas en plató, ofreciéndome buenas ofertas de dinero".

A pesar de gustarle los niños, y estar encantada con sus sobornos, no quiero ser madre, al menos a corto plazo. Y al volver a insistir en Bustamente, si comentó que si coincidiera en un programa de televisión con él, que lo primero que le preguntaría seria , si era feliz, y si tuvieran que bailar juntos, que lo haría encantada.

Ares otro año más, fue la encargada de presentar la gala del certamen de Mister España, junto a Daniel Betancourt .